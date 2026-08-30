Mercato OM : c’est officiel, un jeune attaquant transféré !

Le départ d’Ange Lago est désormais officiel. Après plusieurs jours de discussions, le jeune attaquant ivoirien de l’Olympique de Marseille rejoint Dijon, en Ligue 2. Le club bourguignon a officialisé son arrivée ce samedi.

Direction Dijon pour Ange Lago

C’était attendu, c’est désormais confirmé : Ange Lago quitte l’OM.

Le joueur de 21 ans était sur le départ depuis plusieurs jours et avait notamment été suivi par Clermont. Il va finalement poursuivre sa carrière du côté de Dijon, qui a officialisé son arrivée ce samedi.

Le mouvement avait été annoncé comme très avancé ces derniers jours, avant d’être définitivement bouclé.

Une saison solide avec la réserve de l’OM

Lago sort d’un exercice intéressant avec la réserve marseillaise en National 2.

L’attaquant a inscrit 8 buts en 20 apparitions la saison dernière, après avoir déjà marqué 6 fois en 15 rencontres lors de l’exercice précédent.

Ce départ doit lui permettre de franchir un cap et de bénéficier de davantage de temps de jeu dans un contexte plus favorable à sa progression.

« Porter ce maillot a été une fierté »

Après l’officialisation de son départ, Ange Lago a publié un long message sur Instagram pour remercier l’OM et ses supporters.

« Après plusieurs années passées à l’Olympique de Marseille, il est temps pour moi de tourner une page importante de ma jeune carrière. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes que j’ai croisées au club : les dirigeants, les éducateurs, les différents staffs, mes coéquipiers ainsi que toutes celles et ceux qui travaillent chaque jour dans l’ombre pour l’OM. Un grand merci également aux supporters marseillais pour leur passion, leur ferveur et leur soutien. Porter ce maillot a été une fierté et une expérience qui m’a énormément fait grandir, aussi bien en tant que joueur qu’en tant qu’homme. Je garderai de très beaux souvenirs de l’OM et de toutes les personnes qui ont participé à mon parcours. Merci pour tout. 💙🤍 À bientôt et Allez l’OM ! 🔵⚪️🫶🏽 »

Un message plein de reconnaissance pour conclure son passage à Marseille avant d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à Dijon.