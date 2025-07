Mercato OM : C’est réglé pour Murillo ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille en août 2023, Amir Murillo (29 ans) s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du système défensif de Roberto De Zerbi. Mieux, il a franchi un véritable cap sous l’impulsion de l’entraîneur italien, qui le considère comme un joueur professionnel exemplaire, avec lequel il souhaite bâtir l’avenir.

En 2024‑2025, Murillo a disputé 30 matchs en Ligue 1, dont 37 titularisations en championnat, totalisant 3 547 minutes de jeu sous le maillot marseillais . Polyvalent, il a endossé plusieurs rôles — arrière droit, latéral, voire défenseur central dans une défense à 3 — rejoignant ainsi les profils tactiques chers à De Zerbi.

🔹Très apprécié en interne, Amir Murillo 🇵🇦 va poursuivre l’aventure à l’OM. Les dirigeants recherchent un joueur plus performant que Pol Lirola pour le concurrencer. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/fB9t9CAxpO — MercatOM (@Mercat_OM) July 15, 2025

Murillo élément important pour De Zerbi !

Malgré les rumeurs persistantes d’un départ vers la Premier League, avec l’intérêt de plusieurs clubs dont un promu, la tendance penche vers une poursuite de l’aventure à l’OM. En interne, sa longévité est plébiscitée : les dirigeants veulent conserver le Panaméen, jugé plus fiable que Pol Lirola, notamment pour la concurrence au poste de latéral droit .

Selon Transfermarkt, Murillo cumule en carrière 316 matchs, avec 25 buts et 30 passes décisives, pour un total de 25 675 minutes de jeu. Plus précisément :

En Ligue 1, il compte 64 matchs, 5 buts, 6 passes décisives et 3 431 minutes.

À Marseille, son bilan affiche 52 rencontres, 4 buts et 3 547 minutes de jeu.

En 23/24, il a joué 25 matchs toutes compétitions confondues, dont 23 en championnat, avec 3 buts et 995 minutes en Ligue 1.

Cette progression chiffrée confirme son impact : un latéral offensif capable de se projeter, d’éclairer le jeu et d’apporter Bruxelles à la construction d’un bloc solide.

Elément de base, comme latéral droit ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Murillo incarne l’un des piliers de la reconstruction défensive voulue par De Zerbi. Avec une valeur estimée à 9–10 M € sur le marché, il est devenu un actif précieux pour l’OM.

En résumé

Progression : Excellente adaptation à la philosophie de De Zerbi, constant et polyvalent.

Rumeurs : Intérêt confirmé de clubs anglais, mais l'OM envisage sa conservation.

Stats : 316 matchs, 25 buts, 30 passes, 25 675 minutes, dont 64 matchs en Ligue 1.

Objectif : Concurrencer Pol Lirola et affirmer son statut de titulaire pour les saisons à venir.

Fort de son professionnalisme, Murillo semble plus que jamais déterminé à rester à Marseille et à incarner la stabilité défensive du projet phocéen. Par contre, selon la Provence, l’OM lui cherche un concurrent plus performant que Pol Lirola…