Mercato OM : C’est terminé entre Conceiçao et le FC Porto !

Confirmation de la plus haute importance ce lundi soir, Sergio Conceiçao n’est plus l’entraîneur du FC Porto ! Il se rapproche donc de plus en plus de l’OM.

L’OM devrait finaliser l’arrivée de Sergio Conceiçao dans les prochains jours d’après plusieurs médias au Portugal. Ce lundi soir, ces derniers ont confirmé qu’il n’était plus l’entraîneur du FC Porto qu’il quitte sans indemnités.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO – 100% CONFIRMADO. ✅ Sergio Conceiçao DEJÓ de ser el entrenador de #FCPorto. Acuerdo total alcanzado, finalización de contrato. Se acabo una grandiosa era en los DRAGONES. 🔵⚪🇵🇹🐉 📌 AHORA… Olympique Marseille tratará de cerrar el acuerdo y anunciarlo como… pic.twitter.com/MOcZDv5HO9 — Michael Rincón (@MykeRincon) June 3, 2024

Conceiçao va leur rentrer dedans !

Pour Christophe Dugarry, c’est une surprise que le Portugais ne soit pas contacté par un club plus important.

« J’adore le coach. Il a une personnalité incroyable. Il est attachant, il fait gagner ses équipes. Il donne une identité de jeu, une grinta, un esprit d’équipe. Je suis surpris qu’il n’y ait pas d’autres équipes plus huppées sur lui. Il a fait ses preuves, notamment à Porto. Si Marseille arrive à attirer cet entraîneur, je dis chapeau aux dirigeants », félicite l’ancien joueur de l’OM.

Pour Walid Acherchour, c’est une excellente nouvelle pour le club mais aussi pour le Portugais d’intégrer un effectif qui ne jouera pas l’Europe la saison prochaine.

Conceiçao/OM, la bonne assocaition ? 🗣️ @walidacherchour : « L’OM ne pourra pas faire pire en championnat et aura un match par semaine. Les conditions sont meilleures pour un entraîneur. » #RMCLive pic.twitter.com/AfbEg0AQmr — After Foot RMC (@AfterRMC) May 28, 2024

« Quand je dis que la situation est bien meilleure pour travailler c’est parce qu’il aura le temps, ce que Marcelino n’a pas eu. Il a eu le Mercato, son arrivée tardive, l’échec Panathinaïkos. Là l’OM a fini 8e. L’OM ne pourra pas faire pire. Il aura un match / semaine, il pourra diffuser sa mentalité / son jeu. Les conditions sont meilleures, tu ne pourras que relancer l’OM. Monaco / le LOSC / Lyon aura des échéances… Conceiçao va leur rentrer dedans. Il a eu une idée pour être compétitif, je ne me fais pas de soucis pour l’OM la saison prochaine. », a expliqué le journaliste sur RMC dans l’After.