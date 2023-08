Mercato OM : « C’est un mec extraordinaire , un phénomène très technique »

Renan Lodi s’est engagé avec l’Olympique de Marseille contre la somme de 13 millions d’euros en provenance de l’Atlético Madrid après avoir été prêté la saison dernière à Nottingham Forest.

Dans son édition du jour, La Provence revient sur l’itinéraire de Renan Lodi, international brésilien aux 16 sélections. Il intègre en 2012 le centre de formation de l’Athletico Paranaense, où il montre une attitude professionnelle: « Il avait une discipline de fer, a toujours été un exemple pour nous, sur et en dehors du terrain. Il prenait soin de son corps » relate Renzo Ribeiro, son ancien coéquipier dans les équipes de jeunes.

« Il était humble, à l’écoute, déjà professionnel dans l’âme. Sur les phases défensives, il était très impliqué. Jamais responsable d’un but encaissé. » ajoute Gustavo Silva, son entraîneur de U15 jusqu’à U20.Lors de son unique saison en professionnelle à Paranaense, il côtoie l’ancien olympien Lucho Gonzalez, qui est fasciné par son talent: « C’est un mec extraordinaire , un phénomène très technique. À chaque fois qu’il a le ballon, il prend une décision positive ».

Un passage concluant à l’Atletico Madrid

Recruté en 2019 pour pallier aux départs de Filipe Luis et Lucas Hernandez, le latéral gauche s’adapte immédiatement à la philosophie de jeu de Diego Simeone et se distingue par sa qualité de centre et de percussion. Avec un taux de passes réussis de 71.3%, il devient l’un des latéraux les plus performants dans ce domaine. Renan Lodi a enchainé les matchs avec l’Atletico entre 2019 et 2022, remportant la Liga devant le Real Madrid et le FC Barcelone.

Malgré une fin compliquée entre le Cholo et son joueur, au point où le brésilien est poussé vers la sortie et envoyé en prêt à Nottingham Forest, le technicien argentin reste élogieux à son égard: « Il a toujours eu l’engagement nécessaire quand on a fait appel à lui, en tant que titulaire ou en cours de match, et nous lui en sommes reconnaissants ».