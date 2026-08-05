Mercato OM : Cet ailier attend Marseille…

L’OM avancerait sur la piste de Haïssem Hassan pour renforcer son secteur offensif lors de ce mercato. Selon les informations du journaliste Nordine Ali Said, l’ailier international égyptien du Real Oviedo aurait donné son accord de principe pour rejoindre le club marseillais. Le dossier resterait toutefois dépendant de plusieurs ventes, et aucune issue n’est encore actée.

L’OM s’intéresse à Haïssem Hassan pour son attaque

L’Olympique de Marseille poursuit son travail sur le marché des transferts afin de renforcer son animation offensive. Dans un contexte marqué par le départ de Mason Greenwood, le club marseillais doit envisager de nouveaux profils pour occuper le côté droit de son attaque.

Selon les informations du journaliste Nordine Ali Said, une piste mènerait à Haïssem Hassan, ailier international égyptien évoluant actuellement au Real Oviedo. Le joueur de 24 ans aurait donné son accord de principe pour rejoindre l’OM, une avancée potentiellement importante dans ce dossier.

Cette position favorable du joueur ne signifie toutefois pas que son arrivée est imminente. À ce stade, aucun transfert n’a été officialisé et plusieurs conditions doivent encore être réunies avant qu’une opération puisse éventuellement aboutir.

Haïssem Hassan séduit par le projet de l’OM

Sous contrat avec le Real Oviedo, Haïssem Hassan se trouverait dans une situation contractuelle particulière puisqu’il ne lui resterait plus qu’une année d’engagement avec le club espagnol.

Toujours selon Nordine Ali Said, l’ailier privilégierait un retour en France et verrait d’un bon œil une arrivée à Marseille, malgré l’intérêt d’autres formations. La volonté du joueur pourrait constituer un élément favorable pour l’OM, mais elle ne suffirait pas, à elle seule, à finaliser le dossier.

Un accord de principe avec un joueur représente une étape dans des négociations, mais ne vaut ni signature ni transfert. Les discussions avec le club détenteur de ses droits, les conditions financières de l’opération et les choix de l’Olympique de Marseille sur le marché devront encore être clarifiés.

Le mercato de l’OM conditionné à plusieurs ventes

Le principal frein se situerait actuellement du côté de l’effectif marseillais. Selon les informations rapportées, l’OM devrait d’abord réaliser plusieurs ventes afin de dégager une marge de manœuvre financière avant d’envisager une nouvelle arrivée.

Le club phocéen chercherait ainsi à alléger son groupe avant de passer à l’action pour recruter un ailier. Les départs à venir pourraient donc directement conditionner la suite du dossier Haïssem Hassan.

Cette situation explique pourquoi aucune conclusion ne peut encore être tirée. Même si le joueur serait favorable au projet marseillais, l’Olympique de Marseille devrait encore réunir les conditions nécessaires pour avancer concrètement.