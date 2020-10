Mercato OM : Cet ancien de Liverpool voit ce marseillais exploser en Premier League

Alors qu’une fuite des cadres était attendue cet été, l’OM a finalement conservé ses meilleurs éléments. Malgré quelques sollicitations, Duje Caleta-Car est resté à Marseille, son compatriote Lovren le voit exploser en Premier League…

Dejan Lovren (31 ans) a quitté Liverpool pour le Zénith Saint-Pétersbourg. L’ancien défenseur lyonnais a joué en charnière centrale avec le marseillais Duje Caleta-Car avec la sélection croate. Il imagine un bel avenir pour son coéquipier, notamment en Premier League.

Caleta-Car va exploser dans quelques années et devenir encore plus fort

« Contre la Suède, c’était le deuxième match que je jouais à ses côtés, bravo à lui, il a très bien fait son travail, il a bien compris ce qu’on attendait de lui. Il montre ses qualités. Je ne doute pas qu’il va s’améliorer au fil du temps. Domagoj Vida est toujours là, mais la Croatie a de l’avenir à ce poste-là. Je regarde le championnat français, Duje joue magnifiquement bien. L’OM n’a pas très bien démarré sa saison, même s’il a pas mal de points (9) et qu’il reste encore beaucoup de matches. À mon avis, Duje pourrait facilement jouer en Angleterre. Il est physiquement très fort, plus fort que d’autres joueurs. Il va exploser dans quelques années et devenir encore plus fort. »

Dejan Lovren – Source : La Provence (14/10/2020)