Mercato OM : Cet ancien meneur de jeu de De Zerbi disponible en prêt cet hiver ?

L’Olympique de Marseille pourrait voir se présenter une option inattendue lors du mercato hivernal. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Valentin Carboni devrait être de nouveau disponible sous la forme d’un prêt dès le mois de janvier. Une situation qui interroge forcément du côté de l’OM, où Roberto De Zerbi cherche toujours des solutions créatives dans l’entrejeu.

L’information a été révélée par Fabrizio Romano sur son compte X. Le spécialiste du marché des transferts y détaille la situation du jeune international argentin, actuellement prêté au Genoa par l’Inter Milan. « Le prêt de Valentin Carboni au Genoa devrait être interrompu puisqu’il retournera à l’Inter en janvier. Un nouveau prêt devrait suivre, l’Inter souhaitant que Carboni joue régulièrement et bénéficie d’un temps de jeu plus important », écrit-il. Une annonce claire : Valentin Carboni ne devrait pas s’inscrire dans la durée à Gênes et pourrait rebondir rapidement ailleurs.

Carboni, un profil déjà connu à Marseille

La trajectoire de Valentin Carboni n’est pas inconnue à Marseille. Lors de la saison précédente, le jeune meneur de jeu argentin avait été prêté à l’OM avec de réelles attentes autour de son potentiel. Son arrivée avait été souhaitée par Roberto De Zerbi, séduit par sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à évoluer entre les lignes. Mais l’expérience marseillaise du joueur a tourné court. Victime d’une grave blessure au genou, Carboni n’avait pas eu l’opportunité d’enchaîner ni de réellement démontrer l’étendue de ses qualités sous le maillot olympien.

Depuis, le contexte a évolué, mais certains constats demeurent. L’OM manque toujours d’un véritable meneur de jeu capable de structurer le jeu offensif, notamment face à des blocs bas. Malgré plusieurs ajustements tactiques, Roberto De Zerbi doit composer sans un profil créatif clairement identifié à ce poste.

Carboni, un dossier oublié à Marseille ?

Dans ce contexte, la disponibilité prochaine de Valentin Carboni sur le marché des prêts ne peut être ignorée. L’Inter Milan souhaite avant tout que son joueur accumule du temps de jeu, condition indispensable à sa progression. Reste à savoir si l’OM représente aujourd’hui une destination adaptée, tant sportivement que physiquement, pour un joueur qui revient d’une blessure sérieuse et qui a besoin de continuité.

Aucune information ne permet d’affirmer que l’OM est passé à l’action ou que des discussions existent à ce stade. Mais la situation pose une question légitime : face au manque de solutions créatives dans l’effectif, Roberto De Zerbi pourrait-il considérer cette opportunité de marché comme un pari mesuré pour la seconde partie de saison ?