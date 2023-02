Mercato OM : Cet attaquant que Papin a conseillé à Longoria !

L’Olympique de Marseille s’est offert le jeune Vitinha en provenance de Braga ! Pour autant, l’OM avait plusieurs pistes dont une initiée par Jean Pierre Papin.

Avec le départ de Bamba Dieng vers Lorient et l’échec du dossier Moffi, l’OM devait trouver un attaquant cet hiver. Selon l’Equipe, « Jean-Pierre Papin, désormais conseiller du président de l’Olympique Marseille, a alerté Pablo Longoria sur la possibilité de faire venir Sekou Koita. » L’international malien est suivi par l’ancien attaquant depuis longtemps, le joueur de 23 ans évolue au Red Bull Salzbourg.

Papin a conseillé Koita, mais…

Le quotidien sportif précise que Longoria été emballé par l’idée, car il connait son profil. Mais le président de l’OM avait des doutes sur l’état physique de Koita, en effet ce dernier a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en fin d’année 2021. Longoria voulait un joueur tout de suite à 100% et n’a donc pas exploré cette piste.

Finalement l’OM a opté pour l’attaquant portugais Vitinha. Selon RMC, « le montant du transfert se situe à 32 millions d’euros, bonus inclus, soit légèrement au-dessus de la clause libératoire de Vitinha à Braga. En récupérant plus que les 30M€ de la clause, Braga est satisfait. » De plus, le club portugais récupérera aussi 10% d’une revente du joueur, mais ce n’est pas tout… Braga disposerait même d’une option de rachat réservée d’un montant de 60M€ !

Vitinha a un profil très Premier League

Alex Ribeiro du média Trivela estime que son profil correspond à ce que les supporters marseillais aiment. Malgré la difficulté du dossier, Pablo Longoria a réussi son coup !

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. C’est pas un joueur « spectacle » mais très efficace. Et il a un côté « grinta », le genre de joueur que les supporters marseillais aiment bien, à 2000% à chaque match. Par contre, je tiens à dire qu’il est très sollicité et que le transfert ne devrait pas être si simple à obtenir parce que Braga n’a pas forcément envisagé de le remplacer jusque là et que d’autres clubs sont dessus. Et il a un profil très « Premier League », donc sûrement des intérêts de la part de clubs anglais et sa clause est fixée à 30M€. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)