Mercato OM : Cet espoir du centre de formation de l’OM pisté ?

L’actualité mercato OM s’anime autour d’un jeune talent du centre de formation. Selon les informations du média Africafoot, l’Espérance de Tunis s’intéresse de très près à Anis Doubal, l’un des latéraux gauches les plus prometteurs de sa génération. À seulement 18 ans, le défenseur de l’OM B confirme semaine après semaine qu’il possède un potentiel rare, déjà remarqué au-delà des frontières françaises.

Né le 29 octobre 2006, Anis Doubal poursuit sa progression au sein de l’Olympique de Marseille, qu’il a rejoint en 2019 après sa formation à Marignane-Gignac. Évoluant aujourd’hui avec la réserve olympienne, il s’est imposé dans toutes les catégories jeunes jusqu’à signer un contrat stagiaire, preuve de la confiance accordée par le club phocéen à son potentiel.

Mesurant 1,70 m, Doubal se distingue par son pied gauche naturel, sa vitesse et un centre de gravité bas lui permettant d’enchaîner les montées offensives sur son couloir. Profil moderne, dynamique et endurant, il coche de nombreuses cases recherchées chez les jeunes latéraux. International tunisien chez les jeunes, il figure également parmi les prospects identifiés pour les futures sélections U23. Un choix assumé qui témoigne de son ambition de représenter son pays sur la scène internationale.

[ExpatTN 🇫🇷] Doubal passeur en Youth League ! Notre international U23 🇹🇳🦅 l’Arriere Gauche Anis Doubal [2006] passeur avec l’Olympique de Marseille 🇲🇫 en Youth League (U19 🏆🇪🇺) contre l’Ajax Amsterdam 🇳🇱 Résultat 📰 : OM 🇲🇫 3-5 🇳🇱 Ajax ❌ Vidéo de la passe 🎥👟#ExpatTN 🇹🇳 pic.twitter.com/xJ9GKtfLXR — Les Talents Tunisiens 🇹🇳🇵🇸 (@les_ltt) October 1, 2025

De son côté, l’Espérance de Tunis voit en lui une opportunité stratégique. Le club tunisien, toujours à la recherche de profils capables d’allier potentiel et marge de progression, considère Doubal comme une solution crédible pour renforcer le flanc gauche à long terme. Ses qualités athlétiques, sa capacité à évoluer dans un jeu de transition rapide et sa polyvalence en font un dossier particulièrement attractif.



Selon les informations rapportées, des discussions seraient déjà en cours entre l’Espérance de Tunis et l’entourage du joueur en vue d’un possible transfert lors du prochain mercato hivernal. Pour le club tunisien, recruter un jeune latéral formé en Europe représenterait un investissement mesuré, mais potentiellement rentable sportivement comme économiquement.