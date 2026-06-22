Mercato OM : Cette nouvelle recrue est ravie, “fier et heureux de signer mon premier contrat professionnel”

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L’Olympique de Marseille poursuit son travail de formation avec la signature du premier contrat professionnel de Jephthe Malanda. Le jeune milieu offensif de 18 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 et a réagi avec émotion sur ses réseaux sociaux après cette étape majeure de sa carrière.

L’OM sécurise l’avenir de Jephthe Malanda

L’OM a officialisé ce vendredi 19 juin la signature du premier contrat professionnel de Jephthe Malanda. Arrivé en provenance de Lille, le milieu offensif de 18 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029.

Le natif d’Évry-Courcouronnes poursuivra son développement au sein de la réserve marseillaise, qui évolue en National 2. Cette signature confirme la volonté de l’Olympique de Marseille de s’appuyer sur ses jeunes talents et de structurer sa politique de formation.

Après avoir franchi cette étape importante, Jephthe Malanda a partagé sa satisfaction dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

« Fier et heureux de signer mon premier contrat professionnel à l’OM. C’est la récompense de nombreuses années de travail, de sacrifices et de persévérance. Je tiens à remercier ma famille, mes proches, mes éducateurs, mes entraîneurs, mes coéquipiers ainsi que toutes les personnes qui m’ont accompagné et soutenu tout au long de ce parcours. Je remercie également l’OM pour la confiance accordée, ainsi qu’Ali Zarrak pour son accompagnement dans ce projet. Une étape importante est franchie, mais le plus dur commence maintenant. Le travail continue », a écrit le jeune joueur.

Un nouveau cap pour le jeune milieu offensif

Cette signature marque un tournant dans la carrière de Jephthe Malanda, qui va désormais découvrir les exigences du football senior avec l’équipe réserve de l’OM.

À seulement 18 ans, l’ancien Lillois poursuit sa progression au sein du club marseillais. Son intégration en National 2 doit lui permettre d’accumuler du temps de jeu et de continuer son apprentissage dans un environnement compétitif.

Pour l’Olympique de Marseille, cette signature s’inscrit dans la continuité du travail effectué autour des jeunes joueurs et de la valorisation des éléments issus du centre de formation ou recrutés très tôt dans leur parcours.