Mercato OM : Cette option défensive file en Liga pour 40M€ !

Alors que l’OM cherche un défenseur central, une de ses options secondaires devrait filer en Liga. Renato Veiga, joueur polyvalent de 21 ans, aurait donné son accord en privé pour rejoindre l’Atlético de Madrid, selon le journaliste Matteo Moretto. Séduit par le projet sportif madrilène, le jeune international portugais sort d’un prêt convaincant à la Juventus, où il a su démontrer toute sa polyvalence.

Toujours à la recherche d’un défenseur central capable de jouer à plusieurs postes, l’Atlético aurait intensifié les discussions ces derniers jours, établissant un contact direct avec l’entourage du joueur. Diego Simeone verrait en lui un profil idéal pour renforcer sa ligne défensive, affaiblie par plusieurs départs cet été.

Renato Veiga ya ha dicho sí al Atlético. El Atlético y el Chelsea están en conversaciones para acordar el importe final del posible traspaso. El club inglés valora a Veiga en unos 40 millones de euros bonus incluidos. pic.twitter.com/FFNZESJeeq — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2025

Chelsea exige un transfert entre 35 et 40 millions d’euros pour Veiga

Chelsea, de son côté, ne compte pas brader son joueur. Selon le quotidien AS, les Blues fixent la valeur de Renato Veiga à environ 35 M€, bonus inclus. D’autres sources évoquent un montant plancher de 40 M€, justifié par :

Un profil qui séduit toute l’Europe

Formé au Sporting CP, passé par le FC Bâle, le FC Augsbourg et plus récemment la Juventus, Renato Veiga a brillé en Serie A durant la seconde moitié de saison. Son profil de défenseur central, latéral gauche et milieu défensif attire aussi l’attention du Bayern Munich et de plusieurs clubs de Premier League, qui suivent de près son dossier tout comme l’OM qui avait déjà tenté sa chance en janvier dernier. Tous pourraient se positionner si Chelsea revoit ses exigences financières à la baisse



L’Atlético de Madrid préparerait une offre officielle dans les prochains jours. Le club espagnol pourrait miser sur ses bonnes relations avec Chelsea pour négocier une vente directe ou un prêt avec option d’achat, et ainsi convaincre les Blues de lâcher leur joueur.

Dans le cadre de son grand ménage estival, Chelsea reste ouvert aux départs de plusieurs éléments en manque de temps de jeu, dont Veiga, pourtant identifié comme un talent d’avenir par certains recruteurs.