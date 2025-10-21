Mercato OM : Cette pépite en prêt… Pour Bengous ça serait extraordinaire !

L’invité du plateau de Débat Foot Marseille, Bengous, a livré une déclaration qui a rapidement fait réagir les supporters olympiens. L’humoriste et fervent supporter de l’OM s’est exprimé sur la situation d’Endrick, jeune pépite brésilienne du Real Madrid, et a évoqué l’idée d’un prêt du joueur à l’Olympique de Marseille dès le mercato hivernal.

Bengous : « Si on arrive à avoir Endrick en prêt, ce serait extraordinaire »

Toujours aussi passionné, Bengous a fait part de son rêve sur le plateau de FCMarseille :

« Endrick c’est une pépite brésilienne. Bon là il ne joue plus. Il ne le fait pas entrer, il ne met même plus un pied sur la pelouse. Mais si on arrive à avoir en prêt un joueur comme Endrick, ça serait extraordinaire. Bon ce n’est pas Ronaldinho, il est jeune et fougueux. Mais si cela peut rendre service à l’OM et que c’est gratuit, que demande le peuple ? Cela peut avoir de l’intérêt avec les pépins comme Gouri… »

Endrick à l’OM, bonne idée ou mauvaise ? L’intégralité de l’émission ici : https://t.co/JWcKP3bRyt pic.twitter.com/dlctisIMfI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2025



L’idée peut prêter à sourire, mais elle n’est pas totalement dénuée de sens. Le Real Madrid a recruté Endrick à prix d’or en provenance de Palmeiras, et le jeune attaquant brésilien peine à obtenir du temps de jeu depuis son arrivée en Espagne. Un prêt en Europe pour gagner en expérience pourrait donc être envisagé par le club madrilène.

Du côté de l’OM, les blessures offensives, notamment celle de Gouiri, fragilisent le secteur d’attaque. Roberto De Zerbi doit composer avec un effectif réduit et la perspective d’un renfort offensif en janvier paraît probable. Si le dossier Endrick semble pour l’instant utopique, il illustre bien les attentes des supporters marseillais : voir débarquer un jeune talent capable d’apporter de la fraîcheur et de l’efficacité devant le but.

Pour Bengous, comme pour une partie du public olympien, un prêt d’Endrick à Marseille serait un rêve éveillé. Reste à savoir si le Real Madrid envisagera une telle option cet hiver.

