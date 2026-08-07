Mercato OM : cette piste au poste d’ailier droit s’envole…

Le dossier Haissem Hassan semble prendre une nouvelle tournure et s’éloigner de l’Olympique de Marseille. Selon une information exclusive de CeltsAreHere, confirmée directement par le Real Oviedo, l’ailier se rapproche désormais fortement du Celtic Glasgow. Une offre de 11 millions d’euros aurait été formulée, tandis qu’un accord de quatre ans aurait été trouvé avec le joueur, seuls les derniers détails de l’opération restant à régler.

Haissem Hassan proche du Celtic

Le dossier Haissem Hassan connaît donc un nouveau rebondissement. Alors que le joueur avait été associé à plusieurs clubs européens ces dernières semaines, le Celtic semble désormais en position très favorable pour obtenir sa signature.

C’est CeltsAreHere qui a apporté les dernières informations concernant les négociations. Le média écossais affirme avoir obtenu une confirmation directement auprès du Real Oviedo. Selon cette source, les informations faisant état d’une offre d’environ 11 millions d’euros et d’un accord contractuel de quatre ans sont exactes.

« Real Oviedo have confirmed to CeltsAreHere that the latest information is correct », indique le média, qui précise également que les discussions entre les deux clubs ont progressé ces derniers jours.

Le transfert n’est toutefois pas encore officiellement conclu. CeltsAreHere souligne que quelques éléments doivent encore être réglés avant que l’opération puisse être finalisée. À ce stade, il convient donc de parler d’un transfert très avancé, et non d’une arrivée officiellement actée.

Une offre de 11 millions d’euros

Le montant évoqué constitue l’un des éléments importants de ce dossier. Celtic aurait transmis une proposition située autour de 11 millions d’euros pour convaincre le Real Oviedo de céder son ailier.

Le média écossais rappelle que le club espagnol avait précédemment confirmé l’existence d’une clause libératoire fixée à 12 millions d’euros. L’offre annoncée par Celtic se situerait donc à proximité de cette somme. La structure exacte de la proposition n’a cependant pas été dévoilée. (

Une autre publication de CeltsAreHere, mise à jour le 7 août, apporte des précisions sur la structure financière évoquée par Sky Sports. Selon les informations rapportées, l’offre comprendrait une base d’environ 6 millions de livres, avec des bonus susceptibles de faire grimper le montant total vers 9 millions de livres.

Cette différence de présentation rappelle pourquoi il faut rester prudent sur le montant définitif du transfert. Le chiffre de 11 millions d’euros est celui confirmé par le Real Oviedo à CeltsAreHere concernant les informations publiées en Espagne, tandis que Sky Sports évoque une structure composée d’un montant initial et de bonus.

Un contrat de quatre ans déjà accepté

Autre élément majeur révélé dans ce dossier : Haissem Hassan aurait déjà accepté les conditions personnelles proposées par le Celtic.

Le joueur serait ainsi d’accord pour s’engager pendant quatre ans avec le club écossais. Là encore, le Real Oviedo aurait confirmé à CeltsAreHere la véracité de cette information.

Cela signifie que les négociations seraient désormais essentiellement concentrées sur les derniers détails de l’accord entre les deux clubs. Tant que ces éléments ne sont pas réglés et que les documents ne sont pas officiellement signés, le transfert ne peut néanmoins pas être considéré comme acquis.

Haissem Hassan, une piste suivie par l’OM

Cette évolution concerne directement l’Olympique de Marseille, puisque Haissem Hassan a également été associé au club phocéen durant ce mercato.

Le nom de l’ailier de Real Oviedo est apparu dans les informations concernant les recherches de l’OM sur les joueurs offensifs. Les dernières heures ont toutefois apporté des éléments contradictoires autour de sa situation.

Certains rapports publiés récemment ont évoqué un intérêt très sérieux de Marseille, voire un accord personnel avec le joueur. CeltsAreHere, de son côté, rapporte désormais une situation très avancée avec Celtic, en s’appuyant sur une confirmation obtenue auprès du Real Oviedo.