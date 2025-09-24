Mercato OM : Cette recrue devient une belle surprise !

L’Olympique de Marseille a enfin retrouvé le sourire grâce à sa victoire face au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Au cœur de ces performances marseillaises, un nom revient avec insistance : celui de Timothy Weah. Arrivé cet été et attendu avant tout pour sa vitesse et sa percussion offensive, l’ancien joueur du Celtic Glasgow s’est distingué par une polyvalence précieuse, capable d’occuper deux rôles différents avec la même efficacité.

Face au Real Madrid, Timothy Weah avait été titularisé comme ailier gauche, buteur pour l’ouverture du score. Quelques jours plus tard, contre le PSG, Roberto De Zerbi lui confiait un rôle bien différent : piston droit dans une défense à cinq. L’Américain s’est adapté avec sérieux et intensité, avant de céder sa place à Amir Murillo dans le dernier quart d’heure.

Ses efforts n’ont pas échappé à ses coéquipiers. En zone mixte, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à souligner cette capacité à se mettre au service du collectif : « Le symbole c’est Timothy Weah qui a débuté ailier gauche face à Madrid mardi dernier et qui aujourd’hui se retrouvait piston droit. Quand on voit les efforts qu’il a fait ce soir, franchement, je lui tire mon chapeau et je tire le chapeau à toute l’équipe », confiait le buteur gabonais.

Weah, entre attaque et défense, une montée en puissance saluée !

Même son de cloche du côté de la direction sportive. Mehdi Benatia, directeur du football, s’est montré tout aussi élogieux : « Mason Greenwood a été extraordinaire défensivement, pareil pour Timothy Weah. Aujourd’hui c’est vraiment une victoire d’équipe, ça fait plaisir, face à un adversaire de grande qualité ».

𝐖𝐞𝐚𝐡 𝐬𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐬 🪖 𝗢𝗺𝗻𝗶𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁 sur son couloir droit, 𝑇𝑖𝑚’ a été un élément 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 pour obtenir les 3️⃣ points ! Throwback sur la prestation pleine d’envie de notre international 🇺🇸🔙 #OMPSG pic.twitter.com/wt8VpQOGZX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2025



De son côté, Timothy Weah a savouré ce premier succès de l’OM au Vélodrome contre le PSG depuis 14 ans. « Le coach a mis un plan de jeu qu’on a tous suivi. J’ai joué un peu plus défensif mais on n’a rien lâché. Je suis capable de jouer à tous les postes, je vais me mettre à disposition de l’équipe. On est une famille », expliquait le numéro 22.

Avec un état d’esprit irréprochable et une capacité à s’adapter aux besoins du collectif, Timothy Weah s’impose déjà comme l’une des bonnes surprises de ce début de saison marseillais.