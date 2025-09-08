Mercato OM : Cette recrue l’avoue, “même moi, je ne sais pas dire à quel poste je joue !”

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Hamed Junior Traoré s’est exprimé sur son rôle sur le terrain lors d’un passage sur le Twitch officiel du club. Interrogé sur son poste de prédilection, l’international ivoirien a livré une réponse claire : il n’en a pas vraiment.

Traoré, un joueur habitué à la polyvalence

« Tant que je suis sur le terrain, je me sens bien ! Cette question revient souvent, je m’y suis habitué. Même moi, je ne sais pas dire à quel poste je joue ! », a lancé Traoré dans un échange détendu sur le Twitch de l’OM. Une situation qu’il relie directement à son ancien entraîneur : « Et ça, ça a commencé à cause de Roberto De Zerbi. C’est lui qui a commencé ça. J’ai fait presque tous les postes offensifs, je me suis habitué à ça et j’essaye de m’adapter. »

A lire aussi : OM : Encore des départs ? Quel système pour De Zerbi ? Pas plus de mercato que les autres ?

Avec ces mots, le milieu offensif marseillais confirme sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés, un atout précieux pour Roberto De Zerbi, qui affectionne justement les profils capables de varier les positions en fonction des besoins tactiques.

Une qualité mais aussi une exigence

Nouvelles révélations de Romain Molina sur le mercato de l’OM ! – https://t.co/iOsa8NVupq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 7, 2025



Traoré a ensuite développé sa réflexion sur la notion de polyvalence. « C’est une de mes qualités. On cherche tout le temps à s’améliorer, on n’est jamais parfait. Apprendre plusieurs postes en même temps, ça peut être un bien, mais ça peut aussi te porter préjudice. Tu ne peux pas tout faire à 100%, donc je peux encore progresser sur plein de choses », a-t-il expliqué.



Ces déclarations traduisent un état d’esprit tourné vers le travail et l’adaptation, deux éléments qui pourraient lui permettre de rapidement trouver sa place dans un collectif marseillais en reconstruction. Pour l’OM, disposer d’un joueur comme Hamed Traoré, capable de couvrir plusieurs zones offensives, représente une ressource supplémentaire dans une saison où les rotations seront indispensables.