Mercato OM : cette surprenante piste tentée par Marseille…

En quête de renforts à moindre coût en raison de ses contraintes financières, l’Olympique de Marseille aurait étudié la piste menant à Olivier Ntcham. Le milieu de terrain de 30 ans, déjà passé par la cité phocéenne lors d’un prêt en 2021, était libre depuis le 1er juillet. Mais selon les informations de Foot Mercato, les discussions n’ont pas débouché sur un accord entre les différentes parties.

L’OM s’est intéressé à un ancien joueur du club

Dans sa recherche de solutions accessibles sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille aurait envisagé le retour d’un visage déjà connu du club. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais ont étudié pendant un temps la piste menant à Olivier Ntcham.

Le milieu de terrain, âgé de 30 ans, connaît déjà l’environnement olympien. Il avait rejoint l’OM sous la forme d’un prêt entre février et juin 2021. Son passage à Marseille était toutefois resté limité, avec seulement six rencontres disputées sous le maillot phocéen.

Cette expérience n’a donc pas empêché le club marseillais de se pencher à nouveau sur son profil. Dans un contexte où l’OM cherche à renforcer son effectif tout en maîtrisant ses dépenses, la situation contractuelle du joueur pouvait représenter une opportunité.

Olivier Ntcham libre depuis le 1er juillet

Depuis le 1er juillet, Olivier Ntcham est libre de tout contrat. Le milieu de terrain sort d’une saison disputée avec Samsunspor, formation de Süper Lig qu’il avait rejointe en 2023.

Au cours du dernier exercice, l’ancien joueur de l’OM a participé à 34 rencontres sous les couleurs du club turc. Un temps envisagée par Marseille, sa disponibilité sur le marché n’a néanmoins pas suffi à faire avancer le dossier jusqu’à sa conclusion.

Selon les informations rapportées par Foot Mercato, les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver un accord. La piste a donc été abandonnée et le retour d’Olivier Ntcham à Marseille ne devrait pas se concrétiser.

Une piste économique finalement abandonnée

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Olivier Ntcham illustre la volonté du club d’examiner différentes opportunités, notamment parmi les joueurs libres. Avec des moyens financiers contraints, le recrutement de profils disponibles sans indemnité de transfert peut constituer une solution pour renforcer l’effectif à moindre coût.

Le dossier du milieu de terrain de 30 ans n’a toutefois pas abouti. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties, mettant un terme à cette piste pourtant liée à un ancien joueur du club.