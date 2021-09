Mercato OM : Chamboulement profond de l’effectif ! Le point sur les contrats…

Pablo Longoria a reconstruit un effectif en profondeur. Maintenant que le mercato estival est terminé, c’est l’occasion de faire un point sur les contrats pros de l’effectif marseillais.

Exit les Payet, Germain ou encore Nagatomo en fin de contrat. L’OM a laissé filer bon nombre de joueurs en fin de contrat, a transféré Sakai, prêté Perrin, Radonjic, Strootman ou encore Benedetto. Dans le même temps, Gerson, Guendouzi, Saliba ou encore Under et Harit sont venu renforcer l’effectif marseillais. Si on y rajoute les jeunes comme Ben Seghir ou Sciotino, l’effectif a un nouveau visage. Voici tous les joueurs pros classés par année de fin de contrat…

L’effectif de l’OM et les contrats au 02 septembre 2021

En gras les habituels titulaires

2022 Kamara, Ngapandouetnbu, Lopez (prêt avec OA), Under (prêt avec OA), Saliba (prêt), Guendouzi (prêt avec OA), Milik (prêt, OA obligatoire contrat de 4 ans), Kada, Harit (prêt)

2023 Caleta-Car, Targhalline, Bertelli, Kamardin

2024 Rongier, Mandanda, Payet, Gueye, Alvaro, Dieng, Ben Seghir, Nadir, Sciortino, Nazaretian

2025 Peres, Konrad, Henrique, Amavi, Tongya

2026 Balerdi , Lirola, Gerson

Il y a un peu moins d’un an, Dimitri Payet et Steve Mandanda avaient prolongé et lissé leur salaire jusqu’en 2024. Beaucoup d’incertitude planées sur l’effectif pro avec beaucoup de joueurs en fin de contrat en juin 2021. Mis à part Amavi, oui a prolongé, tous les autres ont quitté Marseille. Voici l’érat de l’effectif il y a Moins d’un an…

L’effectif de l’OM en Novembre 2020

2025 Henrique 2021 Amavi, Mitroglou, Thauvin, Germain, Chabrolle, Rocchia, Khaoui, Nagatomo, Balerdi (prêt avec OA), Cuisance (Prêt avec OA) 2022 Sanson, Sakai, Kamara, Ngapandouetnbu, Lopez (prêté avec OA à Sassuolo) 2023 Benedetto, Caleta-Car, Alvaro, Strootman, Radonjic, Perrin 2024 Rongier, Mandanda, Payet, Ake, Gueye 2025 Henrique

Gueye, Álvaro, le petit Kamara et Mandanda. Le reste, out — VALBUENA

Mathieu Valbuena, intervenant au micro de RMC, avait expliqué au printemps dernier que l’OM devait faire le ménage dans son effectif lors du prochain mercato. Seuls quelques joueurs ont le niveau pour rester selon lui.

« La saison va être longue pour l’Olympique de Marseille. Même s’il y a un entraîneur qui arrive, les joueurs, ce sont toujours les mêmes. (…) Si tu ne connais pas le football et que tu regardes le match, tu avais l’impression que Canet-en-Roussillon, c’était les professionnels, et que Marseille, c’était les amateurs. (…) C’était honteux d’avoir produit un tel spectacle. J’ai l’impression que les joueurs ont perdu leur football. Parce qu’ils l’ont, l’envie. Mais techniquement, les choses simples, ils n’y arrivent plus.80% de l’effectif doit partir, renchérit Valbuena. Aujourd’hui, il y a (Pape) Gueye, Álvaro (González), le petit (Boubacar) Kamara et (Steve) Mandanda. Le reste, out. Il vaut mieux payer, pour ceux qui sont encore sous contrat, et t’en débarrasser. Il faut repartir sur d’autres choses. (…) Si on veut du renouveau à Marseille, ça passe par du renouveau. » Mathieu Valbuena – Source : RMC Sport (08/03/21)