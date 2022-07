Mercato OM : Chancel Mbemba, la 3e recrue !

Chancel Mbemba arrive libre, il s’est engagé jusqu’en 2025 avec l’OM après le succès de sa visite médicale. Le défenseur de 27 ans a signé un contrat de 3 ans, il portera le numéro 99. Voici le communiqué du club olympien.

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international congolais Chancel Mbemba. Après Samuel Gigot et Isaak Touré, Chancel Mbemba est la troisième recrue olympienne du mercato estival 2022. Né à Kinshasa en République Démocratique du Congo, le 8 août 1994, Chancel rejoint l’Europe et plus précisément le club belge d’Anderlecht à l’âge de 17 ans. Sa carrière l’emmènera d’Anderlecht à Newcastle puis au FC Porto. En 9 saisons, Chancel a joué plus de 270 matchs dont 26 matchs d’UEFA Champions League et 10 matchs d’UEFA Europa League. L’international congolais, aux 64 sélections, est devenu champion de Belgique 2014 et a réalisé deux doublés coupe-championnat avec le FC Porto en 2020 et 2022. Sa rapidité, sa puissance, son impact dans les duels défensifs ainsi que ses nombreux matchs européens, font de ce véritable guerrier un très bon joueur, mature et dont l’expérience bénéficiera à notre collectif. Chancel Mbemba mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs. Source : OM.fr