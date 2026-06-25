Mercato OM : cinq jours décisifs pour Marseille

L’Olympique de Marseille n’a pas encore obtenu le feu vert définitif de la DNCG. Réunie cette semaine, l’instance de contrôle financier du football français a prononcé un « sursis à statuer en attente d’éléments complémentaires ». Le club marseillais dispose désormais de quelques jours pour apporter des garanties supplémentaires avant la décision finale attendue d’ici le 30 juin.

Des ventes attendues pour rééquilibrer les comptes

Le dossier présenté par l’OM repose sur une équation claire : démontrer la viabilité de son budget pour la saison à venir. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen devrait clôturer l’exercice 2024-2025 avec un déficit proche de celui enregistré la saison précédente, qui s’élevait à 105 millions d’euros.

Dans ce contexte, la DNCG attend des éléments concrets, notamment sur le marché des transferts. Or, plusieurs dossiers de départ tardent à se débloquer. Les situations de certains joueurs, entre blessures, contrats importants ou absence d’offres finalisées, ralentissent les opérations.

Le cas de Mason Greenwood, considéré comme l’une des plus fortes valeurs marchandes de l’effectif marseillais, est particulièrement observé. D’après RMC Sport, un éventuel transfert dépend notamment de l’évolution de certains dossiers sur le marché européen. Pour l’instant, aucune vente majeure n’a encore été officialisée.

Parallèlement, l’Olympique de Marseille doit également alléger significativement sa masse salariale. Celle-ci atteignait environ 156 millions d’euros la saison dernière. Plusieurs sources citées par RMC évoquent un objectif de réduction très important afin de répondre aux exigences financières imposées par l’instance de contrôle.

Le rôle central de Frank McCourt dans le dossier

L’autre volet déterminant concerne les garanties apportées par l’actionnaire principal, Frank McCourt. Depuis son arrivée à Marseille en 2016, l’homme d’affaires américain a régulièrement soutenu financièrement le club lorsque cela était nécessaire.

Selon RMC Sport, la question centrale porte désormais sur le montant des garanties que l’actionnaire acceptera d’apporter pour accompagner le budget présenté à la DNCG. Si Frank McCourt conserve une solide crédibilité auprès du gendarme financier du football français, la situation économique du club suscite des interrogations en interne.

L’absence de l’actionnaire lors du passage devant la DNCG a également alimenté les commentaires, même si aucune remise en cause de son engagement n’est évoquée. Les difficultés liées aux droits télévisés en Ligue 1 et les résultats financiers récents du club pèsent dans les discussions.

L’OM, dirigé par son président Pablo Longoria, prévoit désormais de transmettre les éléments complémentaires réclamés avant le 29 juin. La DNCG souhaite s’appuyer sur des données vérifiables et non sur de simples projections de recettes futures. Les prochains jours seront donc déterminants pour le club marseillais, qui attend la décision définitive de l’instance avant la clôture de l’exercice financier.