Mercato OM : Clauss a tranché ? Seconde offre de Longoria à venir ?

Depuis plusieurs mois, le nom de Jonathan Clauss est cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille. Longoria avance sur le dossier et devrait formuler une seconde offre, Lens pourrait le lâcher en dessous des 15M€ évoqués hier…

L’OM vise Jonathan Clauss pour disposer ‘un piston parfait dans le système de Tudor. L’Equipe expliquait hier soir que les dirigeants marseillais avaient « formulé une première offre de 5 M€, assortie d’un bonus d’un million supplémentaire, et leurs homologues lensois l’ont immédiatement rejetée. »

10M€ pour convaincre Lens ?

Lens ne veut pas brader son international français et en attend au moins 10M€. L’OM devrait faire une seconde offre. Longoria estime que son profil correspond au besoin et aurait convaincu le latéral de 29 ans. Le quotidien sportif précise que « Clauss est plutôt emballé à l’idée de pouvoir rejoindre Marseille, avec la perspective de disputer la Ligue des champions. (…) L’OM et l’entourage de Clauss seraient proches d’un accord de principe sur les contours d’un futur contrat. »

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille (11/07/2022)