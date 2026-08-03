Mercato OM : combien ça coûte le dossier Ilan Kebbal ?

L’OM reste attentif à la situation d’Ilan Kebbal, mais le dossier apparaît encore loin d’être finalisé. Selon La Provence, le Paris FC souhaiterait conserver son joueur, sous contrat jusqu’en 2028, et pourrait réclamer une somme proche de 10 millions d’euros en cas de transfert. Un montant qui semble difficilement compatible, à ce stade, avec les contraintes financières et la marge de manœuvre attendue par le club marseillais.

Le Paris FC ne voudrait pas céder facilement Ilan Kebbal

Le dossier Ilan Kebbal pourrait s’avérer plus complexe que prévu pour l’Olympique de Marseille. D’après les précisions apportées par La Provence, le Paris FC n’envisagerait pas de laisser partir facilement l’un de ses éléments majeurs.

Le milieu offensif est engagé avec le club francilien jusqu’en 2028, une situation contractuelle qui place le Paris FC en position de force dans d’éventuelles discussions. À ce jour, aucun accord n’est présenté comme acquis et le dossier serait encore loin d’être bouclé.

Le nouvel entraîneur parisien, Liam Rosenior, apprécierait particulièrement le profil de Kebbal. Cet intérêt sportif pourrait renforcer la volonté du club de conserver son joueur, alors que le Paris FC cherche à construire son projet avec des éléments capables d’occuper un rôle important dans son effectif.

Une revalorisation salariale sans prolongation

Toujours selon La Provence, le Paris FC aurait récemment accordé une revalorisation salariale à Ilan Kebbal, sans pour autant prolonger son contrat.

Cette décision peut apparaître inhabituelle dans le football moderne, où les augmentations de salaire sont souvent accompagnées d’une extension de contrat. Dans ce cas précis, la démarche permettrait au club francilien de valoriser davantage son joueur tout en conservant la durée de son engagement actuelle.

Cette revalorisation pourrait également confirmer la place importante occupée par Kebbal dans le projet du Paris FC. Elle ne signifie toutefois pas nécessairement qu’un départ est impossible, mais elle pourrait contribuer à rendre les négociations plus difficiles pour les clubs intéressés.

Un transfert proche de 10 millions d’euros ?

Le principal obstacle pourrait être financier. La Provence indique qu’un transfert sec de Ilan Kebbal pourrait nécessiter une offre proche de 10 millions d’euros.

Un tel montant représenterait un investissement conséquent pour l’OM, qui doit composer avec ses contraintes financières et attendrait encore de disposer d’une marge de manœuvre plus importante avant d’accélérer sur son mercato.

À ce stade, aucun accord ni offre officielle n’est évoqué dans les informations rapportées. Le prix potentiel avancé doit donc être considéré comme une indication des attentes du Paris FC, et non comme le montant d’un transfert déjà négocié ou conclu.

L’OM doit encore dégager des marges

Le mercato de l’Olympique de Marseille dépendra aussi de sa capacité à ajuster son effectif et à améliorer sa situation financière. Avant d’engager une somme importante sur un joueur comme Ilan Kebbal, le club marseillais pourrait devoir obtenir davantage de latitude.

Dans ce contexte, le dossier reste ouvert, mais plusieurs paramètres devront évoluer pour qu’une opération devienne concrète : la position du Paris FC, les attentes financières du club francilien et la capacité de l’OM à financer un éventuel transfert.