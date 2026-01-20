Mercato OM : Combien va coûter le deal pour le jeune crack d’Arsenal Nwaneri ?

L’Olympique de Marseille a bouclé l’arrivée d’Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal, sous la forme d’un prêt jusqu’au mois de juin, sans option d’achat. Une opération validée par Roberto De Zerbi, après des échanges directs avec Mikel Arteta, et révélée par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano.

L’OM continue d’animer son mercato avec une opération ciblée et structurée. Le club phocéen a trouvé un accord définitif avec Arsenal pour l’arrivée d’Ethan Nwaneri, jeune milieu offensif anglais, dans le cadre d’un prêt payant jusqu’à la fin de la saison. Aucun transfert définitif n’est prévu à ce stade, l’accord ne comportant pas d’option d’achat.

🚨💙🤍 Ethan Nwaneri to Olympique Marseille, here we go! Deal in place on loan until June. OM to cover salary + loan fee around €4m based on appearances. De Zerbi spoke with Mikel Arteta about plans for Nwaneri, #AFC suggested OM as best option. NO buy clause. Back in June. pic.twitter.com/dVwBxWsmqh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026

Un prêt payant de 4M€ entièrement assumé par l’OM

Dans le détail, l’Olympique de Marseille prendra en charge l’intégralité du salaire d’Ethan Nwaneri durant toute la durée de son prêt. À cela s’ajoute une indemnité de prêt estimée à environ 4 millions d’euros, un montant évolutif calculé en fonction du nombre de matchs disputés par le joueur sous le maillot olympien. Une structure financière qui illustre l’investissement consenti par le club pour renforcer immédiatement son secteur offensif, sans engager l’avenir sur le long terme.

L’absence d’option d’achat confirme la volonté d’Arsenal de conserver la maîtrise totale du futur de son joueur, tout en lui offrant une exposition et du temps de jeu dans un championnat exigeant comme la Ligue 1.

Des échanges directs entre De Zerbi et Arteta

Avant de valider définitivement l’opération, Roberto De Zerbi a échangé directement avec Mikel Arteta. Ces discussions ont porté sur le rôle envisagé pour Ethan Nwaneri, son intégration dans le projet de jeu marseillais et les conditions idéales pour favoriser sa progression. Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, l’entraîneur d’_Arsenal_, tout comme l’entourage du joueur, ont estimé que l’OM représentait une destination adaptée, notamment en raison des perspectives de temps de jeu et du cadre compétitif proposé.

Un profil offensif attendu à Marseille

Considéré comme l’un des jeunes talents les plus suivis du football anglais, Ethan Nwaneri vient renforcer l’animation offensive de l’Olympique de Marseille. Sa créativité, sa mobilité et sa capacité à évoluer entre les lignes constituent des atouts recherchés par Roberto De Zerbi, dans un effectif en construction pour répondre aux exigences du calendrier de Ligue 1 et des compétitions nationales.

Avec cette arrivée, l’OM poursuit une stratégie de recrutement axée sur des profils à fort potentiel, capables d’apporter une contribution immédiate tout en s’inscrivant dans un projet sportif lisible et structuré, sans déroger à une gestion maîtrisée de son mercato.