Mercato OM : Conceiçao, la clause qui arrange Marseille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille tente de récupérer Sergio Conceiçao. Si le coach portugais n’a pas encore pris sa décision, il peut quitter le FC Porto sans que l’OM ait besoin de payer une indemnité de départ…

Selon l’Equipe, Sergio Conceiçao « garde un œil attentif sur les bancs disponibles en Italie, mais la proposition de l’OM lui plaît. Elle est très intéressante financièrement et les zones d’ombre sont plutôt sportives, puisque le mercato devra être performant pour renforcer un effectif qui a déçu. »

Le technicien portugais a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avant que Jorge Nuno Pinto da Costa perde les élections face à André Villas-Boas. Le quotidien sportif précise qu’il a dans son contrat « une clause lui permet maintenant de partir libre. Il ne veut pas d’indemnités de son club de cœur mais des détails doivent encore être réglés car la rupture n’est pas anodine. »

Une clause pour partir libre de Porto dès cet été

La une du journal L’Équipe du jeudi 30 mai Lire l’édition > https://t.co/AIOsMiyhc7 pic.twitter.com/io3iq5Pfvu — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 30, 2024

L’OM doit faire table rase du passé et s’ouvrir à un nouveau cycle pour les prochaines saisons. Le club aimerait officialiser l’arrivée d’un nouveau coach très rapidement et il semblerait que ce soit Sergio Conceiçao, ancien du FC Porto qui a annoncé son départ. Pour Christophe Dugarry, c’est une surprise que le Portugais ne soit pas contacté par un club plus important.

« J’adore le coach. Il a une personnalité incroyable. Il est attachant, il fait gagner ses équipes. Il donne une identité de jeu, une grinta, un esprit d’équipe. Je suis surpris qu’il n’y ait pas d’autres équipes plus huppées sur lui. Il a fait ses preuves, notamment à Porto. Si Marseille arrive à attirer cet entraîneur, je dis chapeau aux dirigeants », félicite l’ancien joueur de l’OM.

Conceiçao va leur rentrer dedans !

Pour Walid Acherchour, c’est une excellente nouvelle pour le club mais aussi pour le Portugais d’intégrer un effectif qui ne jouera pas l’Europe la saison prochaine.

« Quand je dis que la situation est bien meilleure pour travailler c’est parce qu’il aura le temps, ce que Marcelino n’a pas eu. Il a eu le Mercato, son arrivée tardive, l’échec Panathinaïkos. Là l’OM a fini 8e. L’OM ne pourra pas faire pire. Il aura un match / semaine, il pourra diffuser sa mentalité / son jeu. Les conditions sont meilleures, tu ne pourras que relancer l’OM. Monaco / le LOSC / Lyon aura des échéances… Conceiçao va leur rentrer dedans. Il a eu une idée pour être compétitif, je ne me fais pas de soucis pour l’OM la saison prochaine. », a expliqué le journaliste sur RMC dans l’After.