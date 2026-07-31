Mercato OM : confirmé pour De Lange ?

Annoncé sur le départ de l’OM et suivi par le FC Twente, Jeffrey De Lange a publié ce jeudi une photo depuis un aéroport sur son compte Instagram. Une publication qui alimente l’hypothèse d’un départ prochain, sans toutefois confirmer sa destination.

Une publication qui relance le dossier De Lange

L’avenir de Jeffrey De Lange pourrait rapidement se préciser. Alors que le gardien néerlandais est annoncé en partance pour le FC Twente, le portier remplaçant de l’OM a partagé sur Instagram une photo le montrant dans un aéroport.

Mercato OM : Décollage pour Twente ? #DeLange pic.twitter.com/puU5MOkuHZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2026

Cette publication intervient au moment où Marseille travaille sur plusieurs mouvements au poste de gardien. De Lange est présenté comme l’un des joueurs susceptibles de quitter le club durant ce mercato estival, avec la perspective d’un retour aux Pays-Bas.

La photo publiée par le joueur peut laisser penser qu’un déplacement est en cours, mais elle ne constitue pas une confirmation de son transfert. Aucun message accompagnant la publication ne permet d’affirmer qu’il se rend aux Pays-Bas, ni qu’un accord définitif a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Twente.



La situation du portier reste étroitement liée au vaste chantier entrepris par l’OM dans ce secteur. Gerónimo Rulli est également annoncé dans le viseur de Manchester City, tandis que la direction marseillaise étudie plusieurs profils pour renouveler sa hiérarchie.

En attendant une éventuelle communication officielle, la publication de Jeffrey De Lange alimente donc les interrogations autour d’un départ qui pourrait se rapprocher.