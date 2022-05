Mercato OM: Conséquence dramatique en cas de non qualification directe en LDC ?

Après sa défaite à Rennes ce weekend, l’OM se retrouve dans une situation délicate. Les hommes de Jorge Sampaoli pourrait bien finir 3ème voir hors du podium. Une désillusion qui pourrait avoir de grosses conséquences en particulier financières si on en croit les informations de La Provence.

Un revers en forme de coup de massue. Ce samedi, L’Olympique de Marseille a perdu gros après sa défaite sur la pelouse du stade rennais (2-0). Ejecté de la deuxième place par l’AS Monaco, Marseille n’a plus son destin entre ses mains pour une qualification directe en Ligue des Champions. Il faudra espérer une défaite des monégasques à Lens et dans le même temps s’imposer à domicile contre Strasbourg. En cas de contre performance contre les hommes de Julien Stéphan, les marseillais pourraient voir les rennais leur passer devant et les sortir d’un podium qui semble primordial pour les olympiens.

À lire aussi : Mercato OM : L’énigmatique réponse de Saliba !

Un mercato tronqué et des pertes énormes !

En cas de troisième place, l’OM ne sera donc pas qualifier directement pour une place en LDC et devra passer par les barrages qui se à partir de début août. Un élément qui pourrait avoir de nombreuses conséquences sur le club. Sportive tout d’abord car cela modifierait la préparation planifié par le staff et Marseille devra rajouter des matchs très compliquées au moment où le championnat débutera.

Des conséquences sportives mais surtout économiques qui pourraient être désastreuses pour le club de Frank McCourt. D’après les informations de La Provence, avec cette troisième place l’OM ferait la croix sur les 30 à 50 millions touchés par les qualifiés directs en LDC. Pablo Longoria devrait attendre que son équipe se qualifie fin aout pour toucher cette somme ce qui réduirait considérablement sa marge de manoeuvre pour recruter des joueurs. Une donnée qui pourrait avoir un énorme impact sur le mercato olympien. L’été qui s’annonçait très chaud du côté de Marseille pourrait finalement être plus calme.

Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir — Sampaoli

En conférence de presse après la rencontre, Jorge Sampaoli s’est exprimé. Le coach argentin a assumé ses responsabilités sur la déroute de ses joueurs. Tactiquement, il n’a clairement pas fait les bons choix et a aussi tardé à faire des changements.

« On a été dépassé sur les actions sans ballon surtout, quand on a eu le ballon on a été beaucoup trop imprécis. Rennes a été meilleur que nous, c’est tout. Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir (samedi). On voulait contrôler le jeu mais l’adversaire ne nous a pas laissé le faire, on a dû modifier nos plans mais à ce stade de la saison on n’avait pas beaucoup de variante. On a essayé de mieux jouer en deuxième mi-temps pour gagner mais on ne le méritait pas. C’est très difficile de l’expliquer. On a subi ce match que ce soit au niveau footballistique et émotionnel. Le rendement offensif a été pauvre. On a essayé d’apporter plus de variété en deuxième mi-temps avec l’entrée de Bamba Dieng. En fait, le match a davantage tourné en faveur de Rennes qui a été bien meilleur dans les deux surfaces de réparation. Prendre la deuxième place?C’est dur, bien sûr, surtout parce qu’on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/22)À lire aussi : Ce consultant préfère voir l’OM finir 4e !