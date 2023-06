Mercato OM : Contacts avancés avec ce demi-finaliste de Coupe du Monde !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avec le départ d’Eric Bailly et peut être le transfert de Léonardo Balerdi, Pablo Longoria va devoir renforcer son secteur défensif. Déjà évoqué il y a un an, Romain Saïss serait en discussions avancées avec l’OM, l’international marocain pourrait signer dès que le prochain coach valide son profil.

RMC affirme que « les contacts sont avancés et le joueur, qui a encore un an de contrat en Turquie avec Besiktas, veut rejoindre Marseille. Les discussions entre l’international marocain (74 sélections, 2 buts) et Marseille portent sur un contrat de deux saisons, ou trois avec une année en option. »

Romain Saïss en route vers l’OM !

Le journaliste spécialisé dans le mercato sur RMC, Fabrice Hawkins confirme un nom au poste de défenseur central : « Marseille veut Romain Saïss. Discussions autour d’un contrat de 2 ou 3 ans avec une année en option. Besiktas réclame environ 4M€ mais l’opération pourrait se faire en dessous. D’autres clubs dont le RC Lens sont intéressés. Le joueur a une préférence pour l’OM. »

Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, et qui nous avait proposé le joueur en janvier 2022 dans le cadre d’un bon plan mercato, nous en avati dit plus en mars 2022.

Saïss connait les deux postes de défenseur et milieu défensif

Hakim Zhouri expliquait le profil de l’international marocain. « Il a le profil pour remplacer Kamara, ça peut être une bonne idée. Car il connait les deux postes de défenseur et milieu défensif, il est très rapide pour son gabarit. Ca peut être pas mal pour palier au départ de Kamara qui se profile. Après est-ce que c’est pour ce poste là ou plutôt celui de Caleta Car. On peut se poser la question. »