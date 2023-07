Mercato OM : Correia pas intéressé ? Longoria et Marcelino insistent ?

L’OM accélère son mercato et veut renforcer ses ailes. Alors que Renan Lodi arrive ce vendredi, le club cherche des latéraux et côté droit le nom de Thierry Correia revient avec insistance, mais le joueur ne serait pas emballé par l’idée.

L’OM dispose de Jonathan Clauss côté droit et va pouvoir s’appuyer sur Renan Lodi côté gauche. Pour autant, Marcelino, qui ne disposera pas d’Amavi et Lirola poussés vers la sortie, veut des doublure à ces postes. Le nom du latéral droit de Valence Thierry Rendal Correia est évoqué depuis plusieurs jours. L’OM aurait même fait une offre de 4M€ alors que le club espagnol en attend le double.

Correia vise la Premier League !

Selon Relevo, Correia ne serait pas emballé à l’idée de jouer en Ligue 1 et ne ferait pas de l’OM sa priorité. Le joueur de 24 ans aurait comme objectif un transfert vers la Premier League. Cependant, Marcelino et Longoria sont persuadés de pouvoir le convaincre…

Courtisé par l’OM, Thierry Correia 🇵🇹 privilégie un départ en Premier League. 🗞️ Relevo pic.twitter.com/M2uXGeFNeS — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) July 13, 2023

Le journaliste François-Miguel Boudet a évoqué dans un long entretien le style de Marcelino qu’il connait parfaitement bien, mais aussi la rumeur Thierry Correia. Et on ne peut pas dire qu’il apprécie le niveau du latéral droit portugais…

Corria n’a même pas le niveau national 2. C’est une catastrophe !

« Je vois la rumeur Thierry Correia… Il est nul. Je le connais trop bien ! Il ne faut pas l’acheter. Je ne peux pas être plus clair. C’est un mec de Mendes. Il est arrivé pour 12M€ et 3 de bonus, je te jure il n’a même pas le niveau national 2. C’est une catastrophe ! Alors oui il a un peu progressé, mais il partait de tellement bas, nous explique François-Miguel Boudet. Un latéral droit que tu as acheté 12M€ et que tu veux revendre 8, vu la pénurie de latéraux droits, c’est qu’il n’est pas très fort. Je ne vois pas pourquoi l’OM mettrait 8M€ sur lui. On dit que Clauss ne sait pas défendre donc on va prendre Correia, je dis non, le pied est moins bon et défensivement aussi. Renan Lodi c’est pareil il ne sait pas défendre et il a un salaire de Premier League. »