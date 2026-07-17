Mercato OM : coup de théâtre pour Ounahi ? Un club saoudien veut doubler l’Ajax !

Alors qu’Azzedine Ounahi semblait se rapprocher de l’Ajax Amsterdam, un nouveau prétendant est entré en scène. Selon le journaliste Gianluigi Longari, Al Ittihad tente actuellement de convaincre l’international marocain, une évolution qui pourrait également avoir des conséquences financières pour l’Olympique de Marseille.

Al Ittihad tente de doubler l’Ajax

Le dossier Azzedine Ounahi n’a peut-être pas encore livré son verdict. Selon les informations de Gianluigi Longari, Al Ittihad a lancé une tentative pour recruter le milieu marocain, alors que ce dernier est déjà en négociations avancées avec l’Ajax Amsterdam.

Toujours d’après cette même source, le joueur dispose même d’un accord quasi définitif avec le club néerlandais. Malgré cette avancée significative, le club saoudien espère encore faire évoluer la situation et convaincre l’ancien Marseillais de rejoindre la Saudi Pro League.

À ce stade, aucune information ne permet toutefois d’affirmer qu’Al Ittihad a dépassé l’Ajax dans ce dossier ou qu’un accord est proche avec le club saoudien.

🚨 🇸🇦 Tentativo in corso da parte di Al Ittihad per Azzedine Ounahi, che è già in trattativa avanzata con l’Ajax ed ha un accordo quasi definito con il club olandese. — Gianluigi Longari (@Glongari) July 16, 2026

L’OM reste attentif à l’évolution du dossier

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Même si Azzedine Ounahi n’appartient plus à l’OM, le club marseillais suit forcément ce dossier avec attention.

En effet, L’Équipe avait révélé lors du transfert du milieu marocain que Marseille avait conservé 30 % sur une éventuelle plus-value à la revente. Si cette information se confirme au moment d’un futur transfert, l’OM pourrait ainsi percevoir une indemnité supplémentaire.

Le montant que récupérerait le club olympien dépendrait toutefois de plusieurs paramètres, notamment du prix final du transfert et des modalités précises de la clause négociée entre les différentes parties.

Pour l’heure, l’Ajax conserve une longueur d’avance, selon Gianluigi Longari, grâce à des discussions très avancées avec le joueur. L’offensive d’Al Ittihad pourrait néanmoins redistribuer les cartes dans un dossier qui reste ouvert tant qu’aucun transfert n’a été officiellement conclu.