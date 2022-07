Mercato OM : Coup de tonnerre ! Sampaoli claque la porte ?

Il avait clairement affiché son ambition en fin de saison en mettant la pression sur Franck McCourt concernant le mercato pour disputer la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli aurait pris la décision de quitter son poste d’entraîneur de l’OM.

Le coach argentin serait déçu du début du mercato réalisé par ses dirigeants et des moyens disponibles. Selon l’Equipe, « Jorge Sampaoli, mécontent de la tournure des événements dans ce mercato, aurait décidé de quitter le club, à un an du terme de son contrat. Il n’était pas à la Commanderie ce vendredi et a une rencontre de prévue avec son président Pablo Longoria dans les prochaines heures. » Le média s’interroge quand même de savoir si il s’agit d’un gros coup de pression… mais estime que l’entraîneur aurait déjà pris la décision de s’en aller. Même son de cloche du côté de l’ancien journaliste pour RMC Mohamed Bouhafsi !

Interrogé lors de l’émission « Débat Foot Marseille » sur tout ce que se dit sur Sampaoli ces dernières semaines, Mathieu Grégoire a dressé le profil du coach argentin comme quelqu’un d’exigeant sur le mercato et qu’il pourrait partir si les choses ne lui vont pas.

Voir Jorge Sampaoli partir s’il n’a pas ce qu’il demande est une possibilité. (Sur le départ de Marcelo Bielsa) Il est plus calculateur que Bielsa, mais effectivement il peut plutôt mettre en jeu sa prolongation là-dedans, il y a d’autres outils que de quitter le club au bout de la première journée, il n’est pas comme ça. En revanche, effectivement, il est très exigeant en matière de mercato et on l’a vu que c’est un entraîneur qui ne se projette pas non plus sur dix ans, il est là pour faire ses missions. Pour lui, c’est clair, vous me donnez les moyens, moi je vous donne des résultats, vous ne me les donnez pas, merci au revoir. Il l’a fait au Brésil, il n’a pas hésité à quitter le FC Séville dès qu’il a eu une approche de la sélection d’Argentine, c’est un peu différent comme scénario mais ça s’est joué aussi en quelques jours, quelques semaines. C’est quelqu’un d’assez pragmatique, donc s’il ne sent pas un écosystème favorable, il peut essayer d’aller voir ailleurs ou en tout cas d’avertir. Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)