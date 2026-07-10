Mercato OM : Daniel Riolo annonce une deuxième vague de départ en janvier !

Invité de l’émission After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a livré son analyse de la situation de l’Olympique de Marseille. Le journaliste estime que le club s’apprête à vivre un profond renouvellement de son effectif, avec plusieurs vagues de départs attendues au cours des prochains mois.

« Tout le monde est à vendre »

Pour Daniel Riolo, aucun joueur de l’effectif marseillais n’est aujourd’hui considéré comme intransférable.

« Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre. Il n’y a pas un joueur, mais pas un qui sera retenu. D’ici fin août, trois doivent absolument partir. »

Selon le journaliste de RMC Sport, l’OM devra impérativement réaliser plusieurs ventes avant la clôture du mercato estival.

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« Tout est en train de changer à l’OM »

Daniel Riolo estime également que le club entre dans une nouvelle phase de son projet.

Faisant référence à l’interview accordée par Stéphane Richard à La Provence, il affirme que la priorité est désormais de rééquilibrer la situation financière du club.

« Stéphane Richard en a parlé dans l’interview à La Provence, tout est complètement en train de changer à l’OM. Il va falloir tout nettoyer, il n’y a plus d’oseille. »

Plusieurs vagues de départs attendues

Toujours selon Daniel Riolo, le mercato de l’OM ne se limitera pas à cet été.

« La suite de la brocante, ça sera en janvier. Janvier, ça partira en fonction de où tu seras au classement. En janvier, il y a deuxième fournée. Et après, l’été prochain, c’est la même. Donc c’est grosse vente dès cet été, deuxième fournée janvier, et juin pareil, il y aura à vendre. »

Le journaliste évoque également un objectif de 90 millions d’euros de plus-value d’ici juin prochain. Cette affirmation n’a toutefois pas été confirmée officiellement par l’OM. Jusqu’à présent, RMC Sport avait indiqué que le club s’était engagé auprès de la DNCG à réaliser 80 millions d’euros de ventes d’ici juin 2027, sans évoquer un objectif de plus-value.