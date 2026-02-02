Mercato OM : Daniel Riolo critique le turnover incessant !

Alors que l’Olympique de Marseille finalise les transferts d’Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, le journaliste Daniel Riolo pointe sur RMC le manque de stabilité et de joueurs capables de gérer la pression du club. Le turnover constant inquiète pour la suite de la saison.

Un mercato hivernal marqué par un turnover intense

À quelques heures de la clôture du mercato d’hiver, l’OM est sur le point de boucler les arrivées d’Himad Abdelli et de Tochukwu Nnadi, en plus des signatures récentes de Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Abdelli doit rejoindre Marseille pour signer un contrat de cinq ans en provenance d’Angers pour un montant supérieur à 2,5 millions d’euros hors bonus. Nnadi, lui, passera sa visite médicale après l’accord trouvé avec son club de Zulte Waregem.

Ces arrivées s’ajoutent aux départs de Neal Maupay prêté au Séville FC, Robinio Vaz vendu à l’AS Roma, le futur prêt d’Angel Gomes à Wolverhampton, et le potentiel départ d’Amir Murillo, jugé indésirable par l’entraîneur Roberto De Zerbi, selon La Provence.

Riolo pointe le manque de joueurs capables de gérer la pression

Dans L’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a critiqué la politique de recrutement de l’OM : “Je ne comprends pas, ça fait vraiment beaucoup de joueurs. Il faut faire le tri dans tout ça, en milieu de saison… On a l’impression qu’on doit reconstruire une équipe au mois de février.”

💬 L’incompréhension de Daniel Riolo sur le mercato marseillais.https://t.co/Wt4ofizEml pic.twitter.com/RZPKgJdFB5 — RMC Sport (@RMCsport) February 2, 2026



Pour l’éditorialiste, le problème majeur de Marseille ne réside pas dans la qualité des joueurs mais dans leur capacité à supporter la pression propre au club : “Ça ne se repose jamais à l’OM. Et si tu n’as pas les joueurs capables d’affronter tout ça, tu n’y arrives pas.” Selon lui, cette instabilité chronique explique en partie les saisons irrégulières de l’OM au cours des vingt dernières années.

Le club phocéen, tout en renforçant son effectif, doit désormais réussir à stabiliser son groupe pour transformer la qualité individuelle en performance collective durable.