Mercato OM : Daniel Riolo valide l’arrivée d’un nouveau proche de Benatia !

L’Olympique de Marseille poursuit sa réorganisation interne avec l’arrivée prochaine de Federico Balzaretti, qui occupera le poste de directeur sportif adjoint auprès de Mehdi Benatia. L’ancien international italien, jusqu’ici en poste à l’AS Rome comme loan manager, sera chargé de renforcer le secteur du recrutement au sein du club phocéen.

L’annonce de cette arrivée a fait réagir Daniel Riolo lundi soir dans l’émission After Foot sur RMC Sport. Le journaliste a salué le profil de Balzaretti, qu’il décrit comme un atout précieux pour l’OM.

Pour Parier sur le match Lens – OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

« Balzaretti ? Il était assez étonnant pendant les soirées de Ligue des champions qu’on a passées ensemble. Ce n’est pas parce que tu as été pro que forcément tu as une grande connaissance du foot, mais non seulement lui l’a, mais sa connaissance de tous les joueurs partout en Europe était franchement assez impressionnante », a expliqué Riolo.

L’éditorialiste estime que cette nomination est une bonne nouvelle pour les supporters marseillais, notamment en vue des prochains mercatos.

« Le gars était une encyclopédie du moindre latéral droit au cul de l’Europe. Il vient pour ça à l’OM. Il vient comme directeur sportif adjoint mais avec une équipe de scouts, donc pour trouver les futurs talents et les mettre à l’OM. »

Avec cette arrivée, l’Olympique de Marseille espère renforcer sa cellule de recrutement et dynamiser sa politique de détection de jeunes joueurs à fort potentiel.