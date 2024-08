Mercato OM : « De Zerbi a beaucoup joué dans ma décision »

Après des semaines de négociations, c’est enfin officiel. Enzo Sternal prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027. Le minot explique sa décision.

L’OM a officialisé ce mercredi la prolongation d’Enzo Sternal à l’Olympique de Marseille. Le minot devrait avoir du temps de jeu la saison prochaine à l’instar de son utilisation lors des matchs de préparation. Dans le communiqué, l’attaquant a donné ses premières impressions et affirme que l’arrivée de Roberto De Zerbi a énormément joué dans sa décision.

« C’est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l’aventure à l’OM. Le projet du club dans son intégralité avec notamment l’arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs. C’est un coach rigoureux, expérimenté, qui a fait de nombreux clubs et nous avons la chance de l’avoir aujourd’hui à l’OM. Il va pouvoir nous apporter son expérience et nous apprendre ce qu’est le monde du football de haut niveau à nous les plus jeunes. J’ai seulement 17 ans, il faut que je continue de travailler, que je garde bien la tête sur les épaules, car l’objectif c’est de progresser et de grappiller le plus de temps de jeu possible », a expliqué l’ancien joueur de l’AS Nancy Lorraine.

𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗦𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 ! ✍️🔵⚪️ Notre jeune attaquant 🇫🇷 a étendu son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027 ! 🤝 Plus d’infos 👉 https://t.co/i5UDkweSCG pic.twitter.com/29OeRQpm3u — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2024

