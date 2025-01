Mercato OM : De Zerbi annonce le départ d’Ismaël Koné !

Avant le déplacement de l’OM à Nice, le coach Roberto de Zerbi était en conférence de presse d’avant match au centre RLD. Interrogé sur l’état de son groupe, ce dernier a confié que le milieu de terrain Ismaël Koné était en instance de départ !

Interrogé sur les absents dans son groupe, Roberto De Zerbi a lâché que l’international canadien Ismaël Koné était en instance de départ et donc absent du groupe ce matin à l’entrainement. « Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous. Bamo Meité a un problème intestinal, Kondogbia est encore blessé. Luiz Felipe a très bien travaillé ces derniers jours, on lui a laissé une demi-journée de repos. (…) C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte. »

Le départ de Koné, c’est un choix du club

