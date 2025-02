Mercato OM : De Zerbi l’a transformé, la Premier League s’enflamme !

Luis Henrique a été transformé par Roberto De Zerbi et son positionnement en piston droit. D’après The Guardian, les clubs de Premier League s’est déjà positionné !

Selon les informations de The Guardian en Angleterre, les performances récentes de Luis Henrique ne laissent pas les clubs de Premier League insensibles. « Henrique estime que disputer la Ligue des champions serait également « important pour sa carrière ». Il espère le faire avec Marseille, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2028, mais son ascension a attiré l’attention des clubs de Premier League », a écrit le média anglais ce lundi.

L’OM a signé une victoire spectaculaire face à Lyon dimanche soir lors de l’Olympico, l’emportant 3-2 grâce à un but décisif de Luis Henrique. Après avoir été oublié au second poteau par la défense lyonnaise, le piston droit brésilien a repris un centre parfait de Pol Lirola pour donner la victoire aux Phocéens, faisant exploser le Vélodrome. Cependant, sa célébration a attiré l’attention, car elle était clairement une réponse à celle d’Alexandre Lacazette.

Une réponse à Lacazette !

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚𝐮 𝐛𝐮𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐨𝐢, 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞́𝐞 🎶🇧🇷 Un centre parfait de 𝗣𝗼𝗹 𝗟𝗶𝗿𝗼𝗹𝗮 🇪🇸 repris de volée par notre numéro 4️⃣4️⃣ pour sceller l’Olympico en…Bleu&Blanc 🔵⚪️… pic.twitter.com/DHr7gVHhWQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2025

L’attaquant lyonnais avait en effet mimé un geste de froid en se frottant les bras après son égalisation sur penalty, pour signifier le silence du Vélodrome au moment de son but. En retour, Luis Henrique a fait un geste de « coupe-gorge », répétant plusieurs fois cette célébration provocante après avoir inscrit son but de la victoire. En zone mixte, le joueur a justifié son geste et a adressé un message fort à son adversaire.

🗣️ Henrique : « C’est un coach (De Zerbi) qui met son corps dans le foot ! » #TeamOM #OMOL #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/v0IUoXanPa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2025

Un geste déjà fait par Textor avec Botafogo

“Oui, bien sûr que c’était un geste en réponse (à Alexandre Lacazette). Ici, ils doivent nous respecter. On est à la maison,” a déclaré Luis Henrique. Le Brésilien est également revenu sur son but, précisant : “Concernant mon but, sur ce type d’actions, le coach me demande de rentrer dans la surface pour être à la réception d’un centre, au deuxième poteau. C’est la passe de Pol (Lirola) qui fait le but, pour moi, dans cette position, c’était facile de marquer.”

Ainsi, le geste de Luis Henrique ne faisait pas seulement écho à la célébration de Lacazette, mais aussi une petite dédicace au président de l’OL, John textor qui avait fait ce geste. Pour rappel, Henrique a été prêté à Botafogo, club qui appartient également à l’homme d’affaires américain…