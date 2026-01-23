Mercato OM : De Zerbi, poste… le conf de Timber résumé en 5 points !

À la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens au Vélodrome, Quinten Timber, nouvelle recrue néerlandaise de l’OM, s’est présenté face à la presse. Le milieu de terrain a évoqué son arrivée, son rôle sous les ordres de Roberto De Zerbi, ses ambitions élevées et ses premières impressions dans un club qu’il décrit déjà comme très ambitieux.

Les 5 points à retenir de la conférence de presse de Quinten Timber :

Un choix guidé par Roberto De Zerbi

Le Néerlandais n’a pas caché l’influence majeure de l’entraîneur italien dans sa décision. « Tout le monde connaît le coach et son style de jeu très clair », a-t-il expliqué, soulignant une construction basse qu’il connaît déjà et dans laquelle il estime pouvoir progresser et s’épanouir.

🗣️ Je pense pouvoir progresser avec De Zerbi !#Timber : “Tout le monde connait le coach et son style de jeu avec une construction assez basse. J’avais des coachs avec un jeu similaire par le passé. Je pense pouvoir progresser avec lui.” #MercatOM #OM pic.twitter.com/X4fV6p8Ijm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 23, 2026

Une grande polyvalence au milieu de terrain

Timber s’est montré disponible pour répondre aux besoins du collectif. « Je peux jouer 6, 8 ou 10 », a-t-il affirmé, se décrivant comme un joueur box-to-box capable d’apporter aussi bien dans le jeu que par sa personnalité.

Timber : « je peux jouer 6, 8 ou 10 je suis un joueur bot to box » pic.twitter.com/yYvMfx8lGw — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 23, 2026

Des ambitions très élevées avec l’OM

Le message est clair : Marseille vise tout. « On veut gagner toutes les compétitions », a martelé Timber, évoquant aussi bien la Ligue 1 que la Ligue des champions. Une mentalité de gagnant qu’il dit partager avec le groupe et qui a pesé dans son choix de rejoindre l’OM.

Une intégration rapide et un accueil chaleureux

Après un premier entraînement, le milieu néerlandais s’est dit impressionné par la qualité du groupe. « J’ai reçu un accueil très chaleureux », a-t-il confié, se disant déjà prêt physiquement et mentalement pour aider l’équipe dès maintenant.

Un club, une ambiance et des repères déjà connus

Déjà présent au Vélodrome face à Liverpool, Timber a été marqué par l’atmosphère. « L’ambiance était superbe malgré la défaite ». Il a également évoqué ses échanges avec certains joueurs, dont Greenwood et Paixão, avec qui il entretenait déjà de bonnes relations avant son arrivée.