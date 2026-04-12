Mercato OM : De Zerbi prêt a récupérer un de ses anciens joueurs à Marseille ?

Peu utilisé et en difficulté depuis son arrivée, Arthur Vermeeren se rapproche d’un départ de l’Olympique de Marseille. Le milieu belge, prêté avec option d’achat, pourrait rebondir en Premier League sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, désormais à Tottenham.

Un avenir bouché à l’OM pour Arthur Vermeeren

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance du RB Leipzig sous la forme d’un prêt avec option d’achat estimée à 20 millions d’euros, Arthur Vermeeren n’a pas réussi à s’imposer sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Malgré un potentiel reconnu à l’échelle européenne, le milieu de terrain belge de 21 ans n’a pas convaincu dans l’entrejeu marseillais.

Dans ce contexte, la direction de l’OM ne devrait pas lever l’option d’achat à l’issue de la saison. Sauf retournement de situation, le joueur est donc attendu de retour en Allemagne à l’issue de son prêt. Une décision qui s’inscrit dans la volonté du club phocéen d’ajuster son effectif en vue du prochain exercice de Ligue 1.

Tottenham et Roberto De Zerbi en embuscade

Selon les informations de SportsBoom, Tottenham surveille attentivement la situation d’Arthur Vermeeren. Le club londonien, engagé dans une phase de reconstruction, verrait en lui un profil compatible avec son projet de jeu.

Un élément pourrait accélérer ce dossier : la présence de Roberto De Zerbi sur le banc des Spurs. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille apprécierait particulièrement les qualités techniques du joueur belge, notamment sa capacité à évoluer dans un système basé sur la possession. Les deux hommes ayant déjà collaboré à Marseille, cette relation pourrait peser dans la balance.

Estimé à environ 22 millions d’euros, Arthur Vermeeren représente une cible accessible financièrement pour Tottenham. Reste désormais à savoir si le club anglais passera concrètement à l’action lors du prochain mercato estival, et si cette piste se confirmera dans les prochaines semaines.