Mercato OM : De Zerbi s’enflamme pour un de ses titulaires, “il peut devenir l’un des meilleurs joueurs du monde”

L’Olympique de Marseille a offert un véritable récital offensif ce week-end en écrasant Le Havre (6-2) au Vélodrome. Un succès éclatant, porté par un Mason Greenwood en état de grâce. Auteur d’un quadruplé, l’attaquant anglais a fait chavirer le stade et confirmé son statut de meilleur buteur de l’OM cette saison. Mais c’est surtout la sortie médiatique de Roberto De Zerbi après la rencontre qui a marqué les esprits.

De Zerbi dithyrambique : « Greenwood peut devenir l’un des meilleurs joueurs du monde »

Face aux journalistes, Roberto De Zerbi n’a pas tari d’éloges sur son avant-centre. Le technicien italien a livré une déclaration forte sur le potentiel de son joueur, visiblement impressionné par sa prestation : « C’est vrai que Mason peut faire plus, pas seulement au niveau des buts marqués parce que dans ce domaine il n’a pas besoin de faire mieux. C’est déjà un top joueur face au but, mais il peut devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, car il en a la capacité », a affirmé l’entraîneur olympien.

Arrivé sur la Canebière pour relancer sa carrière, Greenwood ne cesse de répondre présent sous les ordres de De Zerbi. L’ancien joueur de Manchester United semble avoir trouvé à Marseille un environnement propice à son épanouissement. Par son tranchant, sa vitesse et son efficacité redoutable, il s’impose désormais comme l’un des cadres de l’équipe phocéenne.

Mais De Zerbi, s’il est admiratif, garde les pieds sur terre : « Il peut s’améliorer dans le fait d’aider l’équipe quand elle en a besoin, quand c’est nécessaire. Mais je tiens à protéger Mason des critiques, il a toujours marqué beaucoup de buts et n’a jamais loupé un entraînement. Mais il a encore une marge de progression », a ajouté le coach.

Avec une telle performance et la confiance totale de son entraîneur, Mason Greenwood semble plus que jamais prêt à faire franchir un cap à l’OM, désormais relancé dans la course aux places européennes.