Mercato OM : De Zerbi s’oppose déjà au départ de Balerdi? Un club ne le lâche pas !

Leonardo Balerdi a fait forte impression cette saison, si bien que l’Argentin est la cible de l’Atalanta Bergame au poste de défenseur. De Zerbi ne veut pas s’en séparer !

Comme l’expliquait ces derniers jours RMC, Roberto De Zerbi n’est pas encore officiellement arrivé mais le coach italien a déjà démarré les réunions mercato avec le board de l’Olympique de Marseille. D’après La Gazzetta Dello Sport, l’entraîneur aurait bien formulé sa volonté de garder Leonardo Balerdi dans l’effectif. Seulement, l’Atalanta Bergame ne lâche pas le joueur qui a fait forte impression cette saison avec l’OM. Les Marseillais aimeraient au moins en récupérer 20 millions d’euros mais tente d’abord de le faire prolonger et de le conserver.

Gazzetta : Leonardo #Balerdi est la priorité de l’Atalanta pour renforcer sa défense. Mais l’ #OM veut le conserver et le prolonger, même chose pour De Zerbi. Son prix ? 20M, qui peut descendre à 14/16 si pas de prolongation. L’Argentin était suivi par des scouts de la Dea 🗞️ pic.twitter.com/OIprsuKn9K

🇦🇷#OM : « Balerdi, je lui augmente son salaire, je le prolonge, et je le garde le plus longtemps possible ! J’en fais un taulier, c’est ce qu’il est en train de devenir. Il n’y a pas beaucoup de débat ! », l’avis de @Sourigna_ sur le gros dossier Balerdi ! #Mercato #MercatOM pic.twitter.com/cQ5uxSMRRN

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 12, 2024