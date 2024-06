Mercato OM : De Zerbi veut un attaquant, mais…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Roberto De Zerbi est arrivé mercredi à Marseille avec ses adjoints. Le coach italien travaille activement sur le mercato, selon l’Equipe il aimerait récupérer un attaquant axial.

Alors que Pablo Longoria a lancé les grandes manoeuvre pour nettoyer l’effectif, le nouveau coach de l’OM Roberto De Zerbi va devoir constituer son équipe. Selon l’Equipe, le technicien italien verrait d’un bon oeil l’arrivée d’un attaquant. « Un attaquant axial est ciblé, mais l’OM devra faire en fonction des deux avants-centres aujourd’hui sous contrat, Pierre-Emerick Aubameyang et Faris Moumbagna. Le premier est suivi par les Saoudiens d’Al-Shabab, mais il reste ambitieux sportivement. Le second a été très touché moralement par la tentative de car-jacking, avec tirs d’armes à feu, sur son véhicule, dans la nuit du 19 au 20 mai, près du centre d’entraînement. » Le cas de l’ailier Bachir Belloumi (Farense, POR, 22ans) ne serait qu’un dossier parmi d’autres.

Le recrutement d’un attaquant dépendra de l’avenir d’Aubam et Moumbagna



On le sait depuis ce lundi, un accord de principe a bien été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi. Tout semble donc bouclé pour qu’Italien soit le nouvel entraîneur du club. Ce mercredi, comme nous l’informait L’Equipe, il a atterri à Marseille ! Voici un extrait vidéo filmé par Thierry Mode alias Titi c’est toi le boss !

🔵⚪️🇮🇹 Roberto de Zerbi, landed in Marseille to be unveiled as new OM head coach. 🎥 @Mode55489648pic.twitter.com/agValThZEI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Vers un départ de Pau Lopez?

🗞️ Roberto de Zerbi arrive dès ce mercredi à Marseille ! L’italien sera accompagné de Giovanni Rossi et d’une bonne partie de son staff.

Une visite de la Commanderie est prévue, avant de fixer une nouvelle date de reprise de l’entraînement. Une nouvelle cellule de performance… pic.twitter.com/xl6G54gO8I — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 25, 2024

« là, je tombe des nues »

Avec l’arrivée de De Zerbi à l’OM, Longoria marque un gros coup. Entraîneur renommé depuis son passage avec Brighton, le coach italien a su impressionner le monde football de par son jeu offensif qui saura rappelé les belles heures de Bielsa à l’OM. Ludovic Obraniak, ancien joueur de foot et désormais consultant pour la chaîne l’Équipe, s’est confié sur ce que représentait la venue d’un entraîneur de ce calibre à l’OM.

🎩 »C’est un entraîneur pour lequel j’ai beaucoup d’admiration. »@Ludo_Obraniak est fasciné par la capacité de l’OM à attirer un tel nom.#EDS pic.twitter.com/wlVU9tnevl — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) June 24, 2024

« De Zerbi, c’est un entraîneur pour qui j’ai beaucoup d’admiration. C’est assez exceptionnel de retrouver ce type d’entraîneur, sans droits TV et sans coupe d’Europe, déclare Ludovic Obraniak. Cela en dit long sur la qualité d’attraction de l’OM malgré tout. Il reste peut-être le club par qui on peut encore attirer de grands noms, hormis le PSG parce qu’il y a l’aspect financier mais là, je tombe des nues. Je l’appelais de mes vœux lorsqu’il était en année sabbatique avant Brighton. Je me demandais pourquoi ni Lyon ni aucun gros club ne s’étaient positionnés sur lui, ce qui était assez dingue. »

« Je leur tire mon chapeau »

« D’ailleurs Brighton le récupère un peu comme ça et là, le voir arriver à l’OM après la qualité de son travail en Angleterre, qui était quand même sur une très bonne première année. La deuxième, on lui enlève ses quatre meilleurs joueurs, ce qui n’est pas rien. C’est juste phénoménal. Je ne sais pas quel impact ont Longoria et Benatia là dedans, mais je leur tire mon chapeau, bravo. » Il faudra maintenant patienter jusqu’au 18 août, date de la première journée de Ligue 1, pour voir De Zerbi dans ses œuvres.