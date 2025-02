Mercato OM : « Dedic? C’est un guerrier, De Zerbi peut l’aider à corriger ses défauts… »

L’OM serait sur le point de recruter Amar Dedić, latéral droit du Red Bull Salzbourg. Le club veut renforcer sa défense avec ce jeune talent prometteur.

Un joueur polyvalent

Selon « Bosniaco », spécialiste du football bosnien sur Twitter que Football Club de Marseille a interrogé, Amar Dedic est un joueur de qualité, pouvant évoluer sur plusieurs position en défense. « Il polyvalent, son meilleur poste est arrière droit, mais il peut aussi jouer en tant que piston des deux côtés. Il a également joué défenseur central droit dans certains matchs. C’est un joueur athlétique, très rapide avec et sans ballon, techniquement fort, travailleur acharné. Offensivement, il est une menace. Fort dans les combinaisons, aime attaquer, sait dribbler et frappe de loin. Ses centres peuvent s’améliorer un peu. Défensivement, il est bon en un contre un, a une excellente endurance, mais il y a des moments où il est indiscipliné et oublie de se positionner sur la ligne. Quelques petits points à améliorer, mais je suis sûr que RDZ les corrigera. »

Il est comme les supporters marseillais

Prometteur, il est suivi par plusieurs clubs, notamment l’an dernier. Ses petits soucis physiques l’ont empêché d’y parvenir comme l’explique le spécialiste. « Il était lié à Barcelone, l’Inter, Arsenal et Naples l’été dernier, mais n’a pas eu de chance avec les blessures. Maintenant, il est de nouveau en forme. C’est un joueur passionné, un favori des fans dans notre équipe nationale, il se présente même lorsqu’il est blessé, un guerrier. Il est comme les supporters marseillais. »

L’OM semble réaliser un bon coup avec Dedić, un jeune talent qui pourrait s’imposer rapidement. Reste à officialiser le transfert, mais les supporters marseillais peuvent déjà se réjouir de voir un joueur aussi prometteur rejoindre leur équipe.