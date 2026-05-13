Mercato OM : Déjà des offres pour ces deux recrues (satisfaisantes) ?

À l’aube d’un nouveau cycle sportif, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement sensible. Selon les informations de L’Équipe, le futur directeur sportif Grégory Lorenzi devra composer avec des moyens financiers plus limités que ceux accordés à Mehdi Benatia, tout en gérant plusieurs dossiers brûlants.

Le chantier s’annonce considérable pour la future direction sportive de l’OM. Alors que le club marseillais doit rééquilibrer ses finances et remodeler son effectif, plusieurs ventes importantes sont déjà envisagées. Toujours selon L’Équipe, des offres auraient déjà été transmises pour Quinten Timber et Igor Paixao, deux recrues issues de Feyenoord et considérées comme des actifs majeurs du club.

Timber et Paixao déjà sollicités

Arrivé il y a seulement quatre mois en provenance de Rotterdam, Quinten Timber est sous contrat jusqu’en 2030 avec l’Olympique de Marseille. Son profil et sa cote sur le marché européen attirent déjà plusieurs clubs. Même constat pour Igor Paixao, recruté durant l’été 2025 et engagé jusqu’en 2030. L’ailier brésilien fait partie des joueurs à forte valeur marchande susceptibles de générer une importante rentrée financière.

Dans ce contexte, d’autres cadres comme Mason Greenwood ou Leonardo Balerdi apparaissent également comme des joueurs très exposés lors du prochain mercato OM. Le club devra arbitrer entre compétitivité sportive et impératifs économiques.

Une gestion complexe des retours de prêt

Le futur travail de Grégory Lorenzi ne se limitera pas aux ventes. Plusieurs joueurs prêtés doivent revenir à Marseille dans les prochaines semaines : Bamo Meïté, Derek Cornelius, Gomes, Faris Moumbagna ou encore Neal Maupay figurent parmi les dossiers à traiter rapidement.

Selon les informations relayées, certaines prolongations seraient restées en suspens ces derniers mois, tandis que plusieurs joueurs auraient demandé des explications à leur direction avant même la fin de saison. Ce climat d’incertitude renforce l’idée d’un été potentiellement agité sur la Canebière. « Il repartira de zéro, c’est le flou total, souffle un proche du groupe. Et a-t-il l’aura internationale et le réseau nécessaire ? »

Réputé pour sa capacité à réaliser des opérations à moindre coût et pour son efficacité dans les dernières phases des mercatos, Grégory Lorenzi devra rapidement imposer sa méthode dans un environnement sous pression. À Marseille, ce premier mercato pourrait déjà conditionner une partie de la saison prochaine de l’OM.