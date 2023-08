Mercato OM : Déjà la fin de cette rumeur à 28M€ !

La piste menant à Charles de Ketelaere est refroidie voire même finie. Le jeune espoir belge se dirigerait vers un départ à l’Atalanta Bergame.

Aussitôt arrivée, aussitôt finie. La rumeur Charles de Ketelaere à l’Olympique de Marseille se refroidit. Le milieu offensif de l’AC Milan se dirigerait vers un départ à Bergame. La Gazzetta dello Sport révèle un accord de principe entre le club lombard et l’Atalanta pour un prêt payant de 6 millions d’euros accompagné d’une option d’achat dont le montant n’a pas filtré.

Mais tout n’est pas encore fini dans ce dossier, car le Belge n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Et le joueur de 22 ans veut prendre le temps et ne pas se tromper lui qui avait été acheté l’été dernier par l’AC Milan contre un chèque de 35,5 millions d’euros. Mais avec aucun but et une petite passe décisive en 4o matchs. L’espoir de la Belgique n’a pas su convaincre et a dû faire face à une grosse concurrence dans son club.

Atalanta have reached an agreement in principle with AC Milan to sign Charles De Ketelaere on loan with buy option clause 🇧🇪🤝🏻

No agreement with De Ketelaere yet; he has proposals from different countries including Spain, as per @MatteMoretto. Decision to be made soon. pic.twitter.com/6hbbbN2oZh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023