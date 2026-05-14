Mercato OM : Déjà un sacré problème avant la signature de Lorenzi ?

L’Olympique de Marseille prépare un été sous haute tension, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Alors que le club phocéen avance sur l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’OGC Nice entend contester ce mouvement selon les informations de Nice-Matin.

L’OM accélère sa réorganisation interne

L’été s’annonce particulièrement agité du côté de l’OM. En parallèle d’un vaste chantier sportif, la direction marseillaise travaille également à une restructuration de son organigramme. Dans ce contexte, Medhi Benatia devrait quitter ses fonctions à l’issue de la saison, poussant les dirigeants olympiens à anticiper sa succession.

Pour remplacer l’ancien international marocain, l’Olympique de Marseille a ciblé Grégory Lorenzi, actuel directeur sportif du Stade Brestois. Comme révélé ces derniers jours, un accord aurait été trouvé entre les différentes parties pour une arrivée à Marseille. Le profil du dirigeant breton séduisait également plusieurs clubs français, dont l’OGC Nice.

Dans le même temps, l’OM doit également gérer un mercato estival qui s’annonce capital sur le plan financier. Le club marseillais cherche des liquidités avant la fin du mois de juin et plusieurs dossiers importants restent ouverts autour de joueurs comme Mason Greenwood, Nayef Aguerd ou encore Facundo Medina.

Nice veut faire valoir ses droits

Mais le dossier Grégory Lorenzi pourrait rapidement prendre une tournure juridique. Selon les informations de Nice-Matin, le dirigeant brestois se serait auparavant engagé avec l’OGC Nice, sous réserve du maintien du club azuréen en Ligue 1, avant de finalement donner son accord à l’Olympique de Marseille.

Le quotidien régional précise qu’un document aurait déjà été signé entre les différentes parties. La direction niçoise compterait ainsi s’appuyer sur cet engagement pour défendre ses intérêts et tenter de bloquer, ou au minimum compliquer, l’arrivée de Grégory Lorenzi à Marseille.

Ce contretemps potentiel intervient à un moment stratégique pour l’OM, engagé dans une profonde réorganisation sportive et administrative. Le nouveau président Stéphane Richard pourrait ainsi devoir gérer un premier dossier sensible avant même l’ouverture officielle du mercato estival.