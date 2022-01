Mercato OM : Déjà une seconde recrue en approche ? (Si Bakambu est la première)

Le mercato hivernal de l’OM semble s’accélérer. Amavi est parti, Alvaro pourrait suivre alors que du côté des arrivées Cédric Bakambu est attendu pour passer sa visite médicale. Une seconde recrue serait en négociation…

En effet, selon les informations du journaliste Mark Mann-Bryans, Pablo Longoria et son staff ont bien entamé des négociations avec les représentants de Sead Kolasinac.

« Kolasinac devrait désormais quitter Arsenal ce mois-ci. Presque certain que cela soit dans le cadre d’un départ définitif compte tenu de sa situation contractuelle. Comme mentionné ailleurs, Marseille est actuellement en pôle pour continuer d’assembler son onze d’Arsenal, les pourparlers sont en cours. » Mark Mann-Bryans – source : Twitter (11/01/2022)

Kolasinac now very much expected to leave Arsenal this month. Almost certain to be permanent given his contract situation.

As mentioned elsewhere, Marseille currently the front-runners as they continue to assemble their Arsenal XI and talks are ongoing.

— Mark Mann-Bryans (@MarkyMBryans) January 11, 2022