Mercato OM : Départ de Sampaoli, son successeur, les cas Saliba, Mandanda… Longoria en intégralité !

Suite à l’officialisation du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’est présenté devant la presse vendredi. Le président de l’OM est revenu sur ce changement de coach, sur le profil de son successeur mais aussi sur plusieurs dossiers mercato. Voici l’intégralité de cette intervention en trois parties…

Départ de Sampaoli, ambition, frictions professionnelles, patience sur le mercato, ambition, timing…

#Longoria : « Ce n’est pas une journée facile. On a décidé d’un commun accord de nous séparer avec Jorge Sampaoli. Je tiens à le remercier pour tous les moments vécus ensemble. C’est un ami et une personne qui s’est comportée de façon honnête. » #liveFCM #Sampaoli — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 1, 2022

#Longoria : « La continuité c’est le projet. La suite c’est ce que l’on a commencé à construire la saison dernière. Une équipe doit se construire autour d’un coach. Ce n’est pas un manque de moyen. Il faut une stabilité financière avant tout On a un propriétaire solide. » #Sampaoli — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 1, 2022

Les moyens du projet, indemnités, la réaction de McCourt, Gigot, le mercato

#Longoria : « Jorge #Sampaoli a renoncé à tous ses contrats. Il est parti comme il est arrivé, il est ambitieux. Il a eu beaucoup de respect pour le club. » (comme Bielsa en 2015) — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 1, 2022

#Longoria : « Il faut être patient dans ce mercato estival. C’est un mercato stratégique. Vendre des joueurs est important. On veut pouvoir continuer avec le même effectif, on veut être plus compétitif. Il faut être actif sur le marché. » #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 1, 2022

Indemnités du staff, fin de contrat, Saliba, Mandanda, McCourt et les moyens…

#Longoria : « Saliba a manifesté sa volonté de rester. Je le remercie. On serait très content d’avoir un joueur d’un tel niveau. Mais il y a une autre partie : Arsenal et il faut respecter ce club. Je serais le plus content si demain on avait un joueur du niveau de #Saliba. » — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 1, 2022