Mercato OM : Départ possible cet été pour Milik, mais avec plus-value ?

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne évoque un probable retour de Milik en Italie dès cet été. Des clauses, gentlemen’s agreements ont été évoqués, tout ça est illégal en France et si l’OM pourrait laisser filer son buter, cela ne serait pas à n’importe quel prix…

Interrogé par notre journaliste en conférence de presse il y a dix jours, Pablo Longoria avait été clair concernant Milik : « On a le contrôle du joueur pour décider ce qu’on va faire dans le futur. En France, on a l’interdiction de parler des clauses et pour moi c’est un manque de respect pour beaucoup de gens. Notre envie c’est de travailler ensemble mais vous savez, je suis ouvert aux situations du marché, mais même dans les turbulences, Arek est content avec la possibilité de pouvoir retourner en équipe nationale. Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L’OM a le contrôle totale sur la situation du joueur. »

Pas de clause, l’OM peut définir le prix de Milik cet été !

Comme l’a expliqué le président et directeur sportif olympien, l’OM a la main sur ce dossier. Selon CalcioMercato.com, l’OM peut valider son transfert dès le prochain été si Pablo Longoria le souhaite. Le prêt valable jusqu’en 2022 serait alors terminé et Arek Milik serait à 100% un joueur de l’OM. De plus, l’OM aurait la possibilité de régler les 12M€ de son option d’achat en trois versements. Du coup, si la Juventus ou un autre club souhaite recruter l’attaquant polonais cet été, il faudra négocier directement avec l’Olympique de Marseille et payer le prix demandé par son président…