Mercato OM : Départs, arrivées cet hiver… les explications de Pablo Longoria !

En conférence de presse ce jeudi au stade Vélodrome, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a dressé un bilan à mi-saison sans détour. Entre impératifs économiques, ajustements ciblés et refus catégorique de vendre ses cadres, le dirigeant espagnol a clarifié la stratégie marseillaise pour le mercato hivernal à venir.

Présent face aux médias pour faire un point global sur la situation du club, Pablo Longoria a surtout insisté sur la prudence qui guidera l’OM en janvier. Loin d’un mercato animé, le président phocéen a rappelé le contexte financier dans lequel évolue le club cette saison. « Le mercato d’hiver ? Je vais être très clair : quand tu commences la saison, tu as un objectif économique », a-t-il expliqué, soulignant que les investissements réalisés lors du mercato estival ont dépassé les prévisions initiales en raison de circonstances imprévues.



Selon lui, le marché hivernal devra avant tout permettre de stabiliser l’effectif tout en réduisant la masse salariale. « Le mercato de janvier doit être une satiation où nous maintenons le niveau de compétitivité de l’équipe et chercher à alléger les finances du club », a-t-il ajouté, traçant une ligne directrice claire pour les semaines à venir.

🗣️ “Le #mercato de janvier ? Chercher à alléger les finances du club”#Longoria : “Le mercato d’hiver ? Je vais être très clair: quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d’été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances qu’on… pic.twitter.com/HsqHgyiT3v — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025

Des ventes attendues pour alléger l’effectif

Sans annoncer de noms de manière officielle, la tendance est clairement à des départs de joueurs disposant d’un temps de jeu limité. Des profils comme Pol Lirola, Ulisses Garcia, Blanco ou encore Neal Maupay, moins utilisés depuis le début de saison, pourraient ainsi être concernés par des mouvements sortants afin de répondre à cet objectif économique. L’idée n’est pas de bouleverser le groupe, mais d’optimiser l’effectif existant.

🗣️ “Mercato de janvier ? Trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood”#Longoria : “On doit chercher tout le temps comment améliorer l’équipe. Si j’analyse un peu l’effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c’est… pic.twitter.com/GElCjUqjh5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025

Un renfort offensif pour doubler Greenwood, pas de départ d’Hojbjerg !

Sur le plan sportif, Pablo Longoria n’exclut toutefois pas un ajustement précis. « On doit chercher tout le temps comment améliorer l’équipe », a-t-il rappelé, pointant un manque de rotation sur certains postes offensifs. Le président a notamment évoqué la situation de Greenwood, très sollicité depuis le début de saison : « Trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut » pourrait être une option, à condition qu’elle s’inscrive dans la logique de réduction des coûts.

Enfin, le dirigeant marseillais a été catégorique concernant l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg, récemment évoqué du côté de la Juventus. « Il n’y a pas de discussion. Nous avons une position ferme », a martelé Longoria, avant de conclure sans ambiguïté : « Il n’y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Je ferme complètement la porte ».