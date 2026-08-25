Mercato OM : Derek Cornelius, une nouvelle porte de sortie en Italie…

L’Olympique de Marseille continue de chercher des solutions pour alléger son effectif dans cette dernière ligne droite du mercato. Selon Foot Mercato, Monza s’intéresse désormais à Derek Cornelius. Le défenseur canadien était déjà suivi en Italie par Sassuolo et Lecce.

Monza entre dans le dossier Cornelius

L’avenir de Derek Cornelius pourrait s’écrire loin de Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, Monza vient de se positionner sur le défenseur central de l’OM. Le club italien, de retour en Serie A, cherche encore à renforcer plusieurs secteurs de son effectif et notamment sa défense.

À ce stade, aucune négociation avancée n’est annoncée avec Marseille, mais l’intérêt du club lombard pourrait devenir concret dans les prochains jours.

Le média précise que l’OM reste ouvert à un départ du joueur de 28 ans dans le cadre de son opération dégraissage. Une formule sous la forme d’un prêt avec option d’achat resterait notamment envisagée.

Sassuolo se retire, Lecce toujours attentif

La situation a évolué concernant les autres prétendants italiens. Toujours selon Foot Mercato, Sassuolo, qui avait pris des renseignements sur Cornelius, ne serait désormais plus réellement dans la course. Le club italien privilégierait d’autres options défensives.

Lecce conserve en revanche un intérêt pour le Canadien, sans avoir pour l’instant accéléré les discussions. L’arrivée de Monza dans le dossier offre donc une nouvelle possibilité à l’OM pour trouver une issue avant la fermeture du marché.

Alors que Marseille doit encore réduire sa masse salariale avant de pouvoir recruter, les départs de joueurs de rotation comme Cornelius pourraient jouer un rôle important dans les derniers mouvements du mercato olympien.