Mercato OM : Des nouvelles concernant l’avenir de Clauss?

Aux dernières nouvelles l’avenir de Jonathan Clauss se compte en semaine à l’Olympique de Marseille. Pour La Provence, il n’est pas impossible de le voir rester.

Que fera Jonathan Clauss cet été? Si dimanche, Téléfoot affirmait que le joueur comptait quitter le club et que l’OM n’était pas contre un départ, La Provence est plus contrasté. Des clubs se sont positionnés, même en France comme l’explique le quotidien local.

Seulement, il n’est pas impossible qu’il reste encore une saison avant de partir libre à la fin de son contrat en juin 2025. Après l’hiver qu’il a vécu et les tensions avec des membres de la direction, le départ du latéral droit sera à coup sûr l’un des gros dossier du mercato d’été. A voir si le nouveau coach fera pencher la balance d’un côté comme de l’autre !

Des clubs en Italie veulent Clauss?

Le mercato d’été va démarrer dans quelques semaines et l’avenir de Jonathan Clauss est de nouveau remis en question. L’international français qui est avec les Bleus pour l’Euro 2024 devrait bel et bien quitter le club lors du mercato d’été. Comme l’explique ce dimanche l’émission Téléfoot, l’Olympique de Marseille est ouvert aux offres pour le latéral droit. Le joueur n’est pas contre un départ aussi. Téléfoot explique que le Napoli a montré un intérêt. « D’autres clubs de Serie A sont sur le coup. Des écuries françaises et anglaises sont intéressées également, la situation ne devrait pas se décanter avant la fin de l’Euro », explique l’émission de TF1 dans un post sur X.